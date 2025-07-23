Это не меморандум: в МИД прокомментировали российские требования на мирных переговорах

Документы, которые обсуждали украинская и российская делегация в Стамбуле, было бы некорректно называть "меморандумами", как это делают россияне.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после третьего раунда переговоров в Стамбуле, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Мы считаем, что эти документы не очень корректно называть меморандумами, потому что меморандум - это то, что согласовано двумя сторонами. Это их стратегия. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видение", - пояснил Тихий.
По его словам, украинский текст меморандума реалистичный и конструктивный. В то же время российский текст меморандума - это ультиматум, там много максималистских требований и заявлений.
"Это очень разные по своей природе тексты. И это важно отметить", - подчеркнул спикер МИД.
Отметим, что Украина и Россия впервые обменялись меморандумами еще во время прошлых раундов переговоров. Тогда Украина передала россиянам свой документ о мирных переговорах.
Что включает украинский меморандум:
Российская делегация передала украинцам свой "меморандум" только во время второго раунда переговоров. Фактически Кремль выдвинул Киеву требования для заключения перемирия или окончания войны:
ПризнаниеУкраиной так называемых "новых территориальных реалий", то есть признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма российскими, вывод ВСУ со всей территории этих областей;
Запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;
Руководитель российской делегации Владимир Мединский пытался угрожать украинским представителям, когда они отвергли российский ультиматум. После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "меморандум" России непригоден для дипломатии.
Напомним, что украинская делегация 23 июля прибыла в Стамбул и провела там уже третью встречу с представителями РФ. Делегацию Украины возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Встреча делегаций состоялась уже вечером 23 июля. По данным источников РБК-Украина, переговоры между делегациями продолжались около одного часа. Удалось договориться об обмене военнопленных и гражданских между Украиной и Россией.
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