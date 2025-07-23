Это не меморандум: в МИД прокомментировали российские требования на мирных переговорах

"Мы считаем, что эти документы не очень корректно называть меморандумами, потому что меморандум - это то, что согласовано двумя сторонами. Это их стратегия. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видение", - пояснил Тихий.

По его словам, украинский текст меморандума реалистичный и конструктивный. В то же время российский текст меморандума - это ультиматум, там много максималистских требований и заявлений.

"Это очень разные по своей природе тексты. И это важно отметить", - подчеркнул спикер МИД.