Це не меморандум: в МЗС прокоментували російські вимоги на мирних переговорах

"Ми вважаємо, що ці документи не дуже коректно називати меморандумами, тому що меморандум - це те, що узгоджено двома сторонами. Це є їхня стратегія. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення", - пояснив Тихий.

За його словами, український текст меморандуму реалістичний та конструктивний. Водночас російський текст меморандуму - це ультиматум, там багато максималістичних вимог та заяв.

"Це дуже різні за своєю природою тексти. І це важливо зазначити", - підкреслив речник МЗС.