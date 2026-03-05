ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Орбан начал угрожать Украине "силой" из-за нефтепровода "Дружба"

16:51 05.03.2026 Чт
2 мин
Венгерский премьер в предвыборной гонке продолжает выставлять Украину врагом
aimg Валерий Ульяненко
Орбан начал угрожать Украине "силой" из-за нефтепровода "Дружба" Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании работы нефтепровода "Дружба" и угрожает восстановить ее силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана во время предвыборной кампании.

Читайте также: "Дадим его адрес нашим ребятам": Зеленский пригрозил Орбану из-за блокирования помощи

В частности, он в очередной раз повторил свое заявление о прекращении поставок нефти "Дружбой" якобы из-за Украины, и подчеркнул, что никаких соглашений не будет.

"Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба", - отметил венгерский премьер.

Стратегия Орбана перед выборами

Громкие враждебные заявления Орбана в адрес Украины связывают с приближением парламентских выборов в Венгрии. В частности, венгерский премьер использует образ "внешнего врага" и иностранное давление как часть предвыборной стратегии.

Однако это ему не очень помогает - венгерская оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно обогнала правящий "Фидес" Орбана. Отрыв вырос до 12 процентных пунктов, поэтому 16-летнее господство венгерского премьера под угрозой.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, в конце февраля Виктор Орбан провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

Орбан отметил, что по этой причине Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у президента Украины Владимира Зеленского допуска на объект.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.

Затем в Будапеште и Братиславе начали обвинять во всем Украину. По мнению властей Венгрии и Словакии, Украина не хочет возобновлять транзит якобы по политическим причинам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия Дружба Виктор Орбан
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине