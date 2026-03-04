"Цинизм поражает": МИД вызывает представителя Венгрии из-за пиара Орбана на пленных

МИД Украины сообщило, что Москва и Будапешт делают военнопленных частью "политического пиара" перед выборами в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД в ответ на запрос.

В частности, в министерстве отметили, что видели заявление о якобы передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии, однако Украине никакой информации об этом предоставлено не было.

"Поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули", - говорится в заявлении.

В то же время в МИД отметили, что Москва и Будапешт уже не впервые манипулируют чувствительным вопросом военнопленных.

Циничный пиар перед выборами

"Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем. Очевидно, что ни Путин, ни нынешнее руководство в Будапеште границ в цинизме не знает", - сказано в заявлении.

Министерство выразило надежду, что после сегодняшнего дня этих людей оставят в покое и позволят им самим выбирать, как дальше жить. Оно также осудило "манипуляции этнической картой", которые звучат с венгерской стороны.

"Украина всегда ставит на первое место интересы защиты своих граждан независимо от их этнического происхождения. Настоящие гуманитарные усилия, которые прилагают те государства мира, которые искренне помогают Украине освобождать людей из плена и защищать жизни, никогда не сопровождаются такими циничными пиаром и политизацией", - говорится в заявлении.