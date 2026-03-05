ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Это не дипломатия": в Венгрии разозлились из-за слов Зеленского об адресе Орбана

20:07 05.03.2026 Чт
2 мин
Будапешт заявил о "шантаже" и нарушении всех приемлемых норм
aimg Валерий Ульяненко
"Это не дипломатия": в Венгрии разозлились из-за слов Зеленского об адресе Орбана Фото: Золтан Ковач (Getty Images)

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач назвал "угрозой" слова президента Украины Владимира Зеленского об адресе венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Венгрии по вопросам публичной дипломатии Ковача в X.

Читайте также: "Цинизм поражает": МИД вызывает представителя Венгрии из-за пиара Орбана на пленных

"Когда кто-то угрожает выдать адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза", - подчеркнул он.

Ковач отметил, что "угрозы и шантаж" со стороны президента Украины вышли "далеко за пределы любых приемлемых норм".

"Это возмутительно. Личные эмоции не имеют места в таких делах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу", - сказано в его заявлении.

Что предшествовало

Сегодня, 5 марта, Владимир Зеленский заявил, что даст адрес Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

"Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - сказал украинский президент.

Блокирование помощи Украине от ЕС

Напомним, президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.

Однако Венгрия заблокировала финансирование - Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Отметим, заявления Орбана в адрес Украины связывают с приближением парламентских выборов в Венгрии. В частности, он использует образ "внешнего врага" и иностранное давление как часть предвыборной стратегии.

Сегодня премьер Венгрии в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании работы нефтепровода "Дружба" и пригрозил восстановить ее силой. В своих обещаниях Орбан отметил, что "не будет никаких компромиссов" и он "силой сломает украинскую нефтяную блокаду".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Венгрия Виктор Орбан
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине