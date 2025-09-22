ua en ru
"Это было невероятно": Усик оценил бой Кроуфорд - Альварес

Понедельник 22 сентября 2025 18:30
"Это было невероятно": Усик оценил бой Кроуфорд - Альварес Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями от поединка между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, который состоялся в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exceed Boxing.

Усик о поединке звезд

"Это был невероятный поединок. Да, я хотел съездить и посмотреть его. Я общался с обоими ребятами - и с Кроуфордом, и с Саулем", - отметил Усик.

После боя Теренс Кроуфорд сместил украинца с первого места рейтинга pound-for-pound, возглавив список лучших боксеров планеты.

Бой Кроуфорд - Альварес

В ночь на 14 сентября на арене "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе состоялся масштабный вечер бокса. Главным событием стала встреча за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

На ринге сошлись Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 КО), обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF, и непобедимый американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

По итогам 12 раундов напряженного противостояния Кроуфорд одолел соперника единогласным решением судей, отобрал все титулы и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона в трех весовых дивизионах.

Дальнейшие изменения в боксе

После победы Кроуфорд освободил титул WBA в первом среднем весе. Это позволило временному чемпиону Абасу Барау из Германии получить полноценный статус чемпиона мира.

Таким образом, триумф в Лас-Вегасе не только сделал Кроуфорда исторической фигурой в боксе, но и изменил расстановку сил в нескольких весовых категориях.

Напомним, что Александр Усик считает Кроуфорда лучшим боксером мира, независимо от весовой категории.

Ранее мы писали, как Усик заморозил борьбу за чемпионские пояса в хевивейте.

Также читайте, как Сергей Богачук во второй раз проиграл Брэндону Адамсу.

