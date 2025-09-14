ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Богачук во второй раз проиграл Адамсу: что это значит для украинского боксера (видео)

Лас-Вегас, Воскресенье 14 сентября 2025 09:53
UA EN RU
Богачук во второй раз проиграл Адамсу: что это значит для украинского боксера (видео) Фото: Сергей Богачук потерпел третье поражение в карьере (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук провел бой-реванш против американца Брэндона Адамса. Поединок состоялся в Лас-Вегасе в рамках андеркарда боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.

Ход поединка

С первых раундов Адамс захватил центр ринга и действовал первым номером. Он комбинировал атаки, активно использовал апперкоты и удары по корпусу. Богачук пытался отвечать джебами и оверхендами, но в целом действовал осторожнее и чаще оказывался в обороне.

В шестом раунде американец нанес украинцу несколько опасных ударов, после чего окончательно перехватил инициативу. Богачук сбавил активность и уже не мог навязать сопернику свой темп.

В итоге судьи единогласно отдали победу американцу - 99:91, 98:92, 98:92.

Третье фиаско украинца

Для Богачука это поражение стало вторым от Адамса и третьим в карьере. Еще в 2021 году американец сенсационно остановил украинца, который тогда имел идеальный рекорд 18-0.

После этого Богачук выиграл 8 из 9 поединков и вышел на реванш с американцем, которому снова проиграл.

Всего с начала профессиональной карьеры Богачук провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед (24 - досрочно) и трижды уступил.

Ранее мы рассказали, как Богачук вернул себе первое место в рейтинге WBC после скандала.

Также читайте, как команда Усика ответила на скандал с танцами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России