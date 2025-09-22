"Це було неймовірно": Усик оцінив бій Кроуфорд - Альварес

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик поділився враженнями від поєдинку між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом, який відбувся у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exceed Boxing .

Усик про поєдинок зірок

"Це був неймовірний поєдинок. Так, я хотів з’їздити і подивитися його. Я спілкувався з обома хлопцями - і з Кроуфордом, і з Саулем", - зазначив Усик.

Після бою Теренс Кроуфорд змістив українця з першого місця рейтингу pound-for-pound, очоливши список найкращих боксерів планети.

Бій Кроуфорд - Альварес

У ніч на 14 вересня на арені "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі відбувся масштабний вечір боксу. Головною подією стала зустріч за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг).

На рингу зійшлися Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 КО), володар титулів WBC, WBO, WBA та IBF, та непереможний американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

За підсумками 12 раундів напруженого протистояння Кроуфорд здолав суперника одностайним рішенням суддів, відібрав усі титули та став першим боксером в історії, який завоював звання абсолютного чемпіона у трьох вагових дивізіонах.

Подальші зміни у боксі

Після перемоги Кроуфорд звільнив титул WBA у першій середній вазі. Це дало змогу тимчасовому чемпіону Абасу Барау з Німеччини отримати повноцінний статус чемпіона світу.

Таким чином, тріумф у Лас-Вегасі не лише зробив Кроуфорда історичною фігурою у боксі, а й змінив розстановку сил у кількох вагових категоріях.