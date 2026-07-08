Быстро или спустя годы? Когда Украина может изготовить свои первые ракеты для Patriot

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что, скорее всего, речь идет о производстве ракет к комплексам Patriot, ведь с пусковыми установками проблем нет – они есть у нас, и их производят поляки.

По его словам, если быть оптимистичным, то год, как минимум, пойдет на то, чтобы сделать какую-нибудь производственную площадку, что-то построить, что-то "спрятать" и начать завозить какое-нибудь оборудование.

"Скажем, в лучшем случае год. И еще два года нужны на то, чтобы сделать одну ракету. Потому что за технологию производства ракет PAC-3 производство длится от 23 до 25 месяцев. Ну, то есть 2 года. Поэтому в лучшем случае мы это все получаем в 2029 году", - подчеркнул Криволап.

Он также добавил, что уже в 2027 году Украина должна получить законтрактованную ракету PAC-3 от Соединенных Штатов.

Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что пока до конца неизвестно, как Украине передают возможность лицензии производства и передают ли какие-либо производственные поддержки.

"Система производства ракет Patriot – это большое количество стран, которые вовлечены в этот процесс. В Японии есть завод, затем есть конечный сборник в Германии, а если речь идет о PAC-3, то их производит Lockheed Martin в штате Арканзас. Соответственно, здесь надо понять, что часть средств наведения производят какие-то еще компании, нет такого, чтобы все изготовлялось".

Храпчинский также подчеркнул, что для окончательного сборника нужны совсем другие производственные линии. По его мнению, речь идет не о пусковых установках и точно не о радиолокационных средствах, а, вероятно, только о самих ракетах.

"Позитивная динамика в том, что, скорее всего, позволят производить в Украине, но какая именно часть производства, это финальная сборка – эти детали пока не раскрыты", - добавил он.

Где сегодня производят ракеты в Patriot

Производство ракет в ЗРК Patriot является примером масштабной международной кооперации, где ни одно предприятие не производит систему единолично.

В частности, выпуск самой современной модификации PAC-3 закреплен за американской компанией Lockheed Martin в Арканзасе, тогда как в Германии развернут финальный сборник ракет версии PAC-2 (GEM-T), а у Японии есть собственные лицензионные линии.

В то же время критически важные компоненты, такие как система точного наведения и бортовая электроника, поставляются разветвленной сетью других узкопрофильных субподрядчиков по всему миру.

Что говорят в Минобороны

Со своей стороны советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram выразил уверенность в том, что Украина сможет самостоятельно производить ракеты к "Патриотам".

"Я разбирал ракеты PAC от "Патриот" после отстрела. Видел, из чего и как они собраны, и могу с уверенностью сказать, что мы сможем наладить их производство по лицензии США", – отметил Бескрестнов.

По его словам, это отличная новость, но главное, чтобы процесс производства важных компонентов ПВО начался как можно скорее.