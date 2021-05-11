Ракетний обстріл Тель-Авіва: відео

Кілька людей отримали поранення унаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва з Сектора Гази бойовиками ХАМАС. Системі Залізний Купол вдалося збити кілька ракет, проте деякі з них досягли міста і передмість.

В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух. В результаті обстрілу пошкоджено нафтопровід. Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні.

Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Гази. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю.

В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені.

Нагадаємо, начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві повідомив, що, за останні півтора дня ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 500 цілям. Ліквідовано десятки бойовиків, у тому числі з керівного складу.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Ізраїль і Палестину почати переговори, щоб врегулювати конфлікт.