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Ракетний обстріл Тель-Авіва: відео

Новость на русском → Тель-Авів, Вівторок 11 травня 2021 23:57
Ракетний обстріл Тель-Авіва: відео Фото: бойовики ХАМАС обстріляли Тель-Авів (riafan.ru)
Автор: Артур Родивилов

Кілька людей отримали поранення унаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва з Сектора Гази бойовиками ХАМАС. Системі Залізний Купол вдалося збити кілька ракет, проте деякі з них досягли міста і передмість.

У мережі з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва.

В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю.

Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Гази. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.

В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух. В результаті обстрілу пошкоджено нафтопровід. Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні.

Нагадаємо, начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві повідомив, що, за останні півтора дня ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 500 цілям. Ліквідовано десятки бойовиків, у тому числі з керівного складу.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Ізраїль і Палестину почати переговори, щоб врегулювати конфлікт.

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