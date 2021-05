Ракетний обстріл Тель-Авіва: відео

В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u