Ракетний обстріл Тель-Авіва: відео
Кілька людей отримали поранення унаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва з Сектора Гази бойовиками ХАМАС. Системі Залізний Купол вдалося збити кілька ракет, проте деякі з них досягли міста і передмість.
У мережі з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва.
В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені.
הותר לפרסום:— נועם אמיר (@noamamir74) May 11, 2021
אחד הטילים לכיוון אשקלון פגע במתקן רגיש של קו צינור הנפט אילת אשקלון. pic.twitter.com/72L7SnWref
May 11, 2021
Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю.
תיעוד: מטח רקטות על תל אביב— כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021
(צילום: ירין אילוז)@hadasgrinberg pic.twitter.com/SenFtKVqP0
VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u— Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021
Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Гази. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.
ישראל תחת אש: תיעוד ממקורות פלסטיניים של שיגורים לתל אביב@guy_telaviv pic.twitter.com/Z1Ak37PXdA— כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021
В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух. В результаті обстрілу пошкоджено нафтопровід. Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні.
Нагадаємо, начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві повідомив, що, за останні півтора дня ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 500 цілям. Ліквідовано десятки бойовиків, у тому числі з керівного складу.
Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Ізраїль і Палестину почати переговори, щоб врегулювати конфлікт.