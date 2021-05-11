В результаті обстрілу в Ешкольському районі постраждав іноземець

В результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу Ізраїлю в Ешкольському районі постраждав іноземець. Чоловік приїхав сюди на роботу.

Про це повідомляє Times of Israel .

За словами місцевої влади, в результаті вибуху мінометної міни, випущеної з Сектора Газа, був поранений іноземний робітник. Він отримав поранення осколком середнього ступеня тяжкості в результаті вибуху мінометної міни.

За даними районної ради Ешколя, робітник виявився громадянином Таїланду. Його доставили на лікування в медичний центр Сорока в Беер-Шеві.