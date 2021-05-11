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В результаті обстрілу в Ешкольському районі постраждав іноземець

Новость на русском → Ізраїль, Вівторок 11 травня 2021 23:34
В результаті обстрілу в Ешкольському районі постраждав іноземець Фото: в результаті обстрілу Ізраїлю поранений іноземець (twitter.com/Alone_Trojan)
Автор: Наталья Скороход

В результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу Ізраїлю в Ешкольському районі постраждав іноземець. Чоловік приїхав сюди на роботу.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами місцевої влади, в результаті вибуху мінометної міни, випущеної з Сектора Газа, був поранений іноземний робітник. Він отримав поранення осколком середнього ступеня тяжкості в результаті вибуху мінометної міни.

За даними районної ради Ешколя, робітник виявився громадянином Таїланду. Його доставили на лікування в медичний центр Сорока в Беер-Шеві.

"У світлі інциденту інструкції з техніки безпеки були надані тайською мовою всім фермерам, які наймають іноземних робітників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Тель-Авіва загинули люди, десятки людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Тель-Авів обстріляли з Сектора Газа. ХАМАС відновив обстріли міст на півдні Ізраїлю після невеликого затишшя.

Також повідомлялося, що ХАМАС пригрозив завдати ракетного удару по Тель-Авіву. Ізраїльських військових звинуватили в загибелі мирних жителів, серед яких є і діти.

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