Будет удар Ирана? Нетаньяху созывает военный кабинет, а Иордания закрыла небо для самолетов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне угрозы удара со стороны Ирана. В то же время соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.

Нетаньяху созвал военный кабинет

По данным израильских СМИ, Нетаньяху решил созвать военный кабинет, после которого планирует провести более широкий кабинет безопасности.

Деталей пока нет, но до этого было известно, что Нетаньяху отправился в военный штаб Армии обороны Израиля для проведения консультаций с высшим военным руководством по угрозе со стороны Ирана. В то же время, министр обороны Йоав Галлант провел оценку с начальником штаба Армии обороны Израиля.

Кроме того президент США Джо Байден прервал свои выходные и отправился в Вашингтон, чтобы обсудить с командой ситуацию на Ближнем Востоке. Как отмечает американский портал Axios, это может свидетельствовать о том, что атака Ирана произойдет в ближайшие часы.

Иордания закрыла небо

Тем временем иорданское СМИ Roya News сообщило, что Иорданская комиссия по регулированию гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства над страной для всех рейсов с 22:00 по Киеву.

"Это решение будет постоянно пересматриваться и обновляться в соответствии с развитием событий", - говорится в заявлении авиационного регулятора Иордании.

Иордания граничит с Израилем, поэтому в случае воздушного удара со стороны Ирана ракеты могут пролетать над ее территорией.

В Израиле подняли в небо премьерский самолет

Данные Flight Radar говорят о том, что в небо подняли израильский государственный самолет, построенный для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако этот борт никогда не использовался официально.

Как пишет Times of Israel, этот шаг сделан на фоне повышенной тревоги в Израиле по поводу нападения со стороны Ирана.