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Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же, - Нетаньяху

Суббота 13 апреля 2024 23:24
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Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же, - Нетаньяху Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

"Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана", – сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильские системы защиты развернуты, государство "готово к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении".

"Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, общественность сильна", - сказал премьер, выразив благодарность США, Великобритании, Франции и другим странам за поддержку.

"Я установил четкий принцип - кто сделает нам больно, тому мы ответим тем же. Мы будем защищаться от любой угрозы, и мы будем делать это спокойно и решительно", - заявил Нетаньяху.

Он призвал израильтян следовать директивам командования тыла.

"Мы выстоим вместе, и с Божьей помощью мы вместе преодолеем всех наших врагов", - сказал Нетаньяху.

Сегодня, 13 апреля, Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне угрозы удара со стороны Ирана. В то же время, соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.

Около 23.00 по Киеву израильские СМИ сообщили, что Иран запустил ударные беспилотники в направлении территории Израиля.

С чего началось

В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.

Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта – читайте в материале РБК-Украина.

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