Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

"Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана", – сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильские системы защиты развернуты, государство "готово к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении".

"Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, общественность сильна", - сказал премьер, выразив благодарность США, Великобритании, Франции и другим странам за поддержку.

"Я установил четкий принцип - кто сделает нам больно, тому мы ответим тем же. Мы будем защищаться от любой угрозы, и мы будем делать это спокойно и решительно", - заявил Нетаньяху.

Он призвал израильтян следовать директивам командования тыла.

"Мы выстоим вместе, и с Божьей помощью мы вместе преодолеем всех наших врагов", - сказал Нетаньяху.