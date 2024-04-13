Иран запустил ударные дроны в направлении Израиля

Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля", - заявил Хагари.

По его словам, ВВС Израиля отслеживают дроны, им потребуется несколько часов, чтобы добраться до воздушного пространства страны.

Он такж отметил, что возможны сбои в работе GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.

По словам Хагари, если произойдут какие-либо дополнительные атаки, требующие отдельного предупреждения, ЦАХАЛ проинформирует общественность.

Отмечается, что сирены будут звучать только в том случае, если дроны войдут в воздушное пространство Израиля в соответствующих местах. Силы ЦАХАЛ будут работать над тем, чтобы перехватить цели как можно раньше.

По предварительной оценке, основными целями атак являются военные объекты, в том числе военные базы.

В 23:00 в аэропорту "Бен Гурион" началось специальное совещание по вопросу о закрытии воздушного пространства Израиля. Ожидается, что полное или частичное закрытие воздушного пространства страны вступит в силу в 1:00 воскресенья, 14 апреля.

Иордания закрыла воздушное пространство

Власти Иордании с вечера субботы, 13 апреля, закрыли воздушное пространство из-за ожидаемых боевых действий между Израилем и Ираном. Сообщается, что меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну. Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.

Западные СМИ заявляли, что Иран готовится к атаке и это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта – читайте в материале РБК-Украина.