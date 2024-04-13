ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США зафиксировали перемещение ракет и беспилотников на территории Ирана, - CNN

Суббота 13 апреля 2024 08:33
UA EN RU
США зафиксировали перемещение ракет и беспилотников на территории Ирана, - CNN Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США наблюдали, как Иран перемещает военные средства внутри страны, включая беспилотники и крылатые ракеты, сигнализируя о том, что он, возможно, готовится атаковать израильские цели со своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам двух источников, близких к разведке США, на которые ссылается американский телеканал, это также может свидетельствовать о попытке Ирана сдержать Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.

Один из собеседников сказал, что США видели, как Иран готовит до 100 крылатых ракет.

Иранцы, по информации источника, хотят, чтобы их удар по Израилю был "значительным". Но они также хотят избежать прямой войны с Израилем и США, поэтому, по оценке американской разведки, Иран может использовать свои прокси-силы для первой атаки.

Угроза войны между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля, по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле произошедшее не комментировали.

США заявили о состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американским.

Комментируя возможный удар Ирана, президент США Джо Байден 12 апреля сказал, что "это произойдет скорее раньше, чем позже", призвал Тегеран не делать этого и заверил в приверженности Соединенных Штатов защите Израиля.

Вечером 12 апреля из Ливана по Израилю было запущено более 50 ракет.

Детальнее о причинах конфликта, иранских угрозах и о том, что пишут об этом мировые СМИ, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
NEWS
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский