США зафиксировали перемещение ракет и беспилотников на территории Ирана, - CNN
США наблюдали, как Иран перемещает военные средства внутри страны, включая беспилотники и крылатые ракеты, сигнализируя о том, что он, возможно, готовится атаковать израильские цели со своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам двух источников, близких к разведке США, на которые ссылается американский телеканал, это также может свидетельствовать о попытке Ирана сдержать Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.
Один из собеседников сказал, что США видели, как Иран готовит до 100 крылатых ракет.
Иранцы, по информации источника, хотят, чтобы их удар по Израилю был "значительным". Но они также хотят избежать прямой войны с Израилем и США, поэтому, по оценке американской разведки, Иран может использовать свои прокси-силы для первой атаки.
Угроза войны между Ираном и Израилем
Напомним, 1 апреля, по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле произошедшее не комментировали.
США заявили о состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американским.
Комментируя возможный удар Ирана, президент США Джо Байден 12 апреля сказал, что "это произойдет скорее раньше, чем позже", призвал Тегеран не делать этого и заверил в приверженности Соединенных Штатов защите Израиля.
Вечером 12 апреля из Ливана по Израилю было запущено более 50 ракет.
Детальнее о причинах конфликта, иранских угрозах и о том, что пишут об этом мировые СМИ, - в материале РБК-Украина.
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