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Трюдо: світ зробить все можливе, щоб Путін програв війну

Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Світ зробить все можливе, щоб президент Росії Володимир Путін програв війну в Україні. У тому числі збереже санкції проти Москви на довгі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо для Reuters.

Путін має зрозуміти що Захід абсолютно сповнений рішучості протистояти, зазначив Трюдо.

"Його незаконна війна, його ескалація, його перетин червоних ліній, що вирішив продовжити вторгнення в Україну, означає, що ми як світ зробимо все можливе, щоб переконатися, що він програє", - заявив він..

За його словами, Путін робить жахливу помилку.

"Він здійснює звірства проти мирних жителів, і все це він робить, тому що думає, що може перемогти. Але він може тільки програти", - сказав Трюдо.

Прем'єр Канади також заявив, що Путін ганьбить пам'ять мільйонів росіян, які билися і загинули в боротьбі з фашизмом.

Нагадаємо, що лідери G7 оголосили спільну заяву на підтримку України за підсумками зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть додаткову військову допомогу Україні в розмірі 38,7 млн доларів. Оттава також введе санкції проти 40 росіян і п'яти компаній.

Крім того, Джастін Трюдо відкрив посольство Канади в Києві. 13 лютого Країна перенесла свою дипмісію до Львова. Пізніше посольство перенесли до Польщі.

Раніше Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

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