Трюдо: світ зробить все можливе, щоб Путін програв війну

Путін має зрозуміти що Захід абсолютно сповнений рішучості протистояти, зазначив Трюдо.

"Його незаконна війна, його ескалація, його перетин червоних ліній, що вирішив продовжити вторгнення в Україну, означає, що ми як світ зробимо все можливе, щоб переконатися, що він програє", - заявив він..

За його словами, Путін робить жахливу помилку.

"Він здійснює звірства проти мирних жителів, і все це він робить, тому що думає, що може перемогти. Але він може тільки програти", - сказав Трюдо.

Прем'єр Канади також заявив, що Путін ганьбить пам'ять мільйонів росіян, які билися і загинули в боротьбі з фашизмом.