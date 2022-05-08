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Зеленський зустрівся з прем'єром Канади

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Україна, Неділя 08 травня 2022 21:25
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади Фото: Зеленський зустрівся з прем'єром Канади (Zelenskiy / Official)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Києві пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-мінстром Канади Джастіном Трюдо. Президент наголосив, що Канада - серед лідерів у підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

"Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу. Те, що Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) виступили зі спільною заявою за підсумками сьогоднішнього саміту. Участь в онлайн-зустрічі брав і президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський
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