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Канада надасть додаткову військову допомогу Україні і введе нові санкції

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Оттава, Понеділок 09 травня 2022 00:36
Канада надасть додаткову військову допомогу Україні і введе нові санкції Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Канада надасть додаткову військову допомогу Україні в розмірі 38,7 млн доларів. Оттава також введе санкції проти 40 росіян і п'яти компаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час брифінгу в Києві.

Прем'єр оголосив про нові санкції проти російських громадян і компаній. Він уточнив, що під обмеження потраплять "олігархи і соратники режиму, пов'язані з оборонним сектором".

"І ми висуваємо нові санкції проти 40 російських фізичних та п'яти юридичних осіб, олігархів та близьких соратників режиму в оборонному секторі, всі вони замішані у путінській війні", - заявив він.

Джастін Трюдо також відкрив посольство Канади в Києві. 13 лютого країна перенесла свою дипмісію до Львова. Пізніше посольство перенесли до Польщі.

Раніше сьогодні, 8 травня, Джастін Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

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