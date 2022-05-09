Канада надасть додаткову військову допомогу Україні і введе нові санкції

Канада надасть додаткову військову допомогу Україні в розмірі 38,7 млн доларів. Оттава також введе санкції проти 40 росіян і п'яти компаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час брифінгу в Києві.

Прем'єр оголосив про нові санкції проти російських громадян і компаній. Він уточнив, що під обмеження потраплять "олігархи і соратники режиму, пов'язані з оборонним сектором".

"І ми висуваємо нові санкції проти 40 російських фізичних та п'яти юридичних осіб, олігархів та близьких соратників режиму в оборонному секторі, всі вони замішані у путінській війні", - заявив він.