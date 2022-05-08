Прем'єр Канади завітав до України. На власні очі побачив звірства Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

"Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - пише Маркушин.

Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (t.me/markushyn)

Міський голова Ірпеня подякував Трюдо за підтримку з боку Канади. Він відзначив, що сподівається, що прем'єр Канади також підтримає організацію зусиль української діаспори в країні щодо відбудови Ірпеня.

"З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - додав Маркушин.