Прем'єр Канади завітав до України. На власні очі побачив звірства Росії
Прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув до України. Відвідав Ірпінь, аби особисто побачити усі звірства російських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.
"Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - пише Маркушин.
Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (t.me/markushyn)
Міський голова Ірпеня подякував Трюдо за підтримку з боку Канади. Він відзначив, що сподівається, що прем'єр Канади також підтримає організацію зусиль української діаспори в країні щодо відбудови Ірпеня.
"З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - додав Маркушин.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що сьогодні, 8 травня, до Києва прибула голова німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона візьме участь в заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.
Також нещодавно президент України Володимир Зеленський запросив відвідати Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
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