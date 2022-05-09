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Трюдо: мир сделает все возможное, чтобы Путин проиграл войну

Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Мир сделает все возможное, чтобы президент России Владимир Путин проиграл войну в Украине. В том числе сохранит санкции против Москвы на долгие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Канады Джастина Трюдо для Reuters.

Путин должен понять что Запад абсолютно полон решимости противостоять, отметил Трюдо.

"Его незаконная война, его эскалация, его пересечение красных линий, решившее продолжить вторжение в Украину, означает, что мы как мир сделаем все возможное, чтобы убедиться, что он проиграет", - заявил он..

По его словам, Путин совершает ужасную ошибку.

"Он совершает зверства против мирных жителей, и все это он делает, потому что думает, что может победить. Но он может только проиграть", - сказал Трюдо.

Премьер Канады также заявил, что Путин позорит память миллионов россиян, которые сражались и погибли в борьбе с фашизмом.

Напомним, что лидеры G7 объявили совместное заявление в поддержку Украины по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 млн долларов. Оттава также введет санкции против 40 россиян и пяти компаний.

Кроме того, Джастин Трюдо открыл посольство Канады в Киеве. 13 февраля страна перенесла свою дипмиссию во Львов. Позже посольство перенесли в Польшу.

Ранее Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.

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