Трюдо: мир сделает все возможное, чтобы Путин проиграл войну

Мир сделает все возможное, чтобы президент России Владимир Путин проиграл войну в Украине. В том числе сохранит санкции против Москвы на долгие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Канады Джастина Трюдо для Reuters.
Путин должен понять что Запад абсолютно полон решимости противостоять, отметил Трюдо.
"Его незаконная война, его эскалация, его пересечение красных линий, решившее продолжить вторжение в Украину, означает, что мы как мир сделаем все возможное, чтобы убедиться, что он проиграет", - заявил он..
По его словам, Путин совершает ужасную ошибку.
"Он совершает зверства против мирных жителей, и все это он делает, потому что думает, что может победить. Но он может только проиграть", - сказал Трюдо.
Премьер Канады также заявил, что Путин позорит память миллионов россиян, которые сражались и погибли в борьбе с фашизмом.
Напомним, что лидеры G7 объявили совместное заявление в поддержку Украины по итогам встречи.
Ранее сообщалось, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 млн долларов. Оттава также введет санкции против 40 россиян и пяти компаний.
Кроме того, Джастин Трюдо открыл посольство Канады в Киеве. 13 февраля страна перенесла свою дипмиссию во Львов. Позже посольство перенесли в Польшу.
Ранее Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.