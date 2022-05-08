Єдині з Україною, щоб Путін не переміг. Заява G7 із зобов'язаннями від лідерів: головне

Лідери країн "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) виступили зі спільною заявою за підсумками сьогоднішнього саміту. Участь в онлайн-зустрічі брав і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви , опублікованій Білим домом.

У заяві G7 засуджується російське вторгнення в Україну, а також вказується, що дії російського лідера Володимира Путіна "ганьблять Росію і історичні жертви її народу (у Другій світовій війні, - ред.)".

"Велика сімка" і Україна єдині в цей важкий час у прагненні забезпечити демократичне і процвітаюче майбутнє України. Ми як і раніше єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент Путін виграв війну проти України. Ми зобов'язані перед пам'яттю всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи і світової спільноти", - йдеться в заяві.

Зеленський

У заяві згадується участь у зустрічі Зеленського, який заявив, що кінцевою метою України у війні є забезпечення повного виведення російських збройних сил і техніки з усієї території України і забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому.

У зв'язку з цим, Україна розраховує на міжнародних партнерів у наданні необхідної допомоги (оборона, відновлення економіки, економічна та енергетична безпека).

"Україна вступила в переговори з міжнародними партнерами про механізми безпеки для життєздатного післявоєнного мирного врегулювання", - йдеться в заяві.

G7 і зобов'язання

Лідери "Великої сімки" запевнили Зеленського в готовності взяти на себе подальші зобов'язання для допомоги Україні, щоб вона могла захищати себе зараз і стримувати майбутні акти агресії.

Так, країни продовжать надавати військову та оборонну допомогу ЗСУ, а також допоможуть у захисті українських мереж від кіберінцидентів та розширять співпрацю у сфері інформаційної безпеки.

" Ми будемо і надалі підтримувати Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки", - йдеться в заяві.

У найближчі тижні буде збільшена колективна короткострокова фінансова підтримка, яка допоможе Україні закрити дефіцит фінансування та надати базові послуги населенню.

"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути президента Путіна, а також архітекторів і посібників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка в Білорусі, до відповідальності за їх дії відповідно до міжнародного права", - заявили лідери G7.

Лідери "Великої сімки" заявляють, що продовжать вводити санкції проти режиму Путіна за невиправдану війну, а також колективно зобов'язуються вжити таких заходів:

поступово знижувати залежність від російських енергоносіїв, у тому числі шляхом поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти. заборонити або запобігти наданню ключових послуг, від яких залежить Росія. вводити санкції проти російських банків. боротися зі спробами російського режиму поширювати свою пропаганду. вводити санкції проти фінансової еліти і членів їх сімей, які підтримують режим Путіна.

Крім того, лідери "Великої сімки" закликають партнерів вжити аналогічних заходів, щоб Росія не могла обійти санкції.

Також в заяві вказується, що розв'язана Путіним війна проти України впливає на безпеку глобального енергопостачання, постачання добрив і продовольства, а також на функціонування глобальних ланцюжків поставок в цілому.