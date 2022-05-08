Єдині з Україною, щоб Путін не переміг. Заява G7 із зобов'язаннями від лідерів: головне
Лідери країн "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) виступили зі спільною заявою за підсумками сьогоднішнього саміту. Участь в онлайн-зустрічі брав і президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви, опублікованій Білим домом.
У заяві G7 засуджується російське вторгнення в Україну, а також вказується, що дії російського лідера Володимира Путіна "ганьблять Росію і історичні жертви її народу (у Другій світовій війні, - ред.)".
"Велика сімка" і Україна єдині в цей важкий час у прагненні забезпечити демократичне і процвітаюче майбутнє України. Ми як і раніше єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент Путін виграв війну проти України. Ми зобов'язані перед пам'яттю всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи і світової спільноти", - йдеться в заяві.
Зеленський
У заяві згадується участь у зустрічі Зеленського, який заявив, що кінцевою метою України у війні є забезпечення повного виведення російських збройних сил і техніки з усієї території України і забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому.
У зв'язку з цим, Україна розраховує на міжнародних партнерів у наданні необхідної допомоги (оборона, відновлення економіки, економічна та енергетична безпека).
"Україна вступила в переговори з міжнародними партнерами про механізми безпеки для життєздатного післявоєнного мирного врегулювання", - йдеться в заяві.
G7 і зобов'язання
Лідери "Великої сімки" запевнили Зеленського в готовності взяти на себе подальші зобов'язання для допомоги Україні, щоб вона могла захищати себе зараз і стримувати майбутні акти агресії.
Так, країни продовжать надавати військову та оборонну допомогу ЗСУ, а також допоможуть у захисті українських мереж від кіберінцидентів та розширять співпрацю у сфері інформаційної безпеки.
"Ми будемо і надалі підтримувати Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки", - йдеться в заяві.
У найближчі тижні буде збільшена колективна короткострокова фінансова підтримка, яка допоможе Україні закрити дефіцит фінансування та надати базові послуги населенню.
"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути президента Путіна, а також архітекторів і посібників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка в Білорусі, до відповідальності за їх дії відповідно до міжнародного права", - заявили лідери G7.
Лідери "Великої сімки" заявляють, що продовжать вводити санкції проти режиму Путіна за невиправдану війну, а також колективно зобов'язуються вжити таких заходів:
- поступово знижувати залежність від російських енергоносіїв, у тому числі шляхом поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти.
- заборонити або запобігти наданню ключових послуг, від яких залежить Росія.
- вводити санкції проти російських банків.
- боротися зі спробами російського режиму поширювати свою пропаганду.
- вводити санкції проти фінансової еліти і членів їх сімей, які підтримують режим Путіна.
Крім того, лідери "Великої сімки" закликають партнерів вжити аналогічних заходів, щоб Росія не могла обійти санкції.
Також в заяві вказується, що розв'язана Путіним війна проти України впливає на безпеку глобального енергопостачання, постачання добрив і продовольства, а також на функціонування глобальних ланцюжків поставок в цілому.
"Війна президента Путіна проти України ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Разом з ООН ми закликаємо Росію припинити блокаду і всі інші дії, які ще більше перешкоджають виробництву та експорту продуктів харчування в Україні...Ми будемо нарощувати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з урахуванням наступного сезону збору врожаю і експортувати, в тому числі за альтернативними маршрутами", - йдеться в заяві.