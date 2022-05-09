Трюдо: світ зробить все можливе, щоб Путін програв війну
Світ зробить все можливе, щоб президент Росії Володимир Путін програв війну в Україні. У тому числі збереже санкції проти Москви на довгі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо для Reuters.
Путін має зрозуміти що Захід абсолютно сповнений рішучості протистояти, зазначив Трюдо.
"Його незаконна війна, його ескалація, його перетин червоних ліній, що вирішив продовжити вторгнення в Україну, означає, що ми як світ зробимо все можливе, щоб переконатися, що він програє", - заявив він..
За його словами, Путін робить жахливу помилку.
"Він здійснює звірства проти мирних жителів, і все це він робить, тому що думає, що може перемогти. Але він може тільки програти", - сказав Трюдо.
Прем'єр Канади також заявив, що Путін ганьбить пам'ять мільйонів росіян, які билися і загинули в боротьбі з фашизмом.
Нагадаємо, що лідери G7 оголосили спільну заяву на підтримку України за підсумками зустрічі.
Раніше повідомлялося, що Канада надасть додаткову військову допомогу Україні в розмірі 38,7 млн доларів. Оттава також введе санкції проти 40 росіян і п'яти компаній.
Крім того, Джастін Трюдо відкрив посольство Канади в Києві. 13 лютого Країна перенесла свою дипмісію до Львова. Пізніше посольство перенесли до Польщі.
Раніше Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.