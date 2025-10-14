ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Одесса может получить военную администрацию? Зеленский дал поручение Сырскому

Одесса, Вторник 14 октября 2025 15:36
UA EN RU
Одесса может получить военную администрацию? Зеленский дал поручение Сырскому Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о создании в Одессе военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на электронную петицию на сайте главы государства.

Петиция о создании в Одессе МВА

Соответствующая петиция №22/253304-эп появилась 24 сентября 2025 года и собрала более 25 000 подписей.

В ней автор призвал создать военную администрацию в Одессе для обеспечения безопасности и стабильной работы местной власти во время военного положения. В инициативе отмечается стратегическое значение Одессы как ключевого транспортного, портового и логистического центра, который расположен вблизи районов боевых действий.

Президент в ответе отметил, что решение о создании военных администраций принимается по представлению военного командования или областной военной администрации. Пока таких представлений не поступало.

Поэтому Зеленский направил письма главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОГА Олегу Киперу с просьбой проверить информацию и при наличии правовых оснований принять меры.

Петиция о лишении Труханова гражданства

Кроме того, после непогоды, которая унесла жизни людей, на сайте главы государства появилась петиция с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Менее чем за сутки она собрала более 25 000 подписей.

Автор обращения просит инициировать проверку информации из журналистских расследований относительно возможного российского паспорта и налогового номера Труханова, что, по словам инициаторов, представляет угрозу национальной безопасности в условиях войны.

Сам Геннадий Труханов опроверг распространенную информацию о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации.

По его словам, это очередная провокация, ведь подобные обвинения звучат еще с 2014 года. Труханов подчеркнул, что не имеет и никогда не имел российского паспорта, а все компетентные органы Украины уже неоднократно проверяли этот вопрос.

Также он отметил, что в 2014, 2016 и 2018 годах российское консульство официально подтверждало отсутствие у него гражданства РФ.

Непогода в Одессе

30 сентября Одессу накрыл мощный ливень, вызвавший масштабные подтопления. Под воду попали дома, подвалы, паркинги и дороги.

Из-за перебоев с электроснабжением часть города осталась без света, общественный транспорт остановился.

В Одессе объявили красный уровень опасности, а школы и детсады перевели на дистанционное обучение. По данным синоптиков, за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за аномального ливня в Одессе погибли 10 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Одесса Александр Сырский
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит