Труханов больше не мэр Одессы? РБК-Украина узнало, кто должен решить вопрос

Одесса, Вторник 14 октября 2025 16:49
UA EN RU
Труханов больше не мэр Одессы? РБК-Украина узнало, кто должен решить вопрос Фото: Геннадий Труханов, мэр Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Но решение о его полномочиях должен принимать Одесский горсовет.

Об этом РБК-Украина сообщили источники во власти.

По информации собеседников издания, процедура прекращения полномочий мэра предусматривает соответствующее решение городского совета.

При этом пока неизвестно, способен ли Одесский горсовет лишить полномочий Труханова.

Стоит заметить, что в сети ранее распространили слухи о том, что полномочия Труханова якобы прекращаются автоматически после лишения его гражданства Украины.

Указ Зеленского о Труханове

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел совещание о ситуации с безопасностью в отдельных регионах.

По итогам такого совещания глава государства рассказал, что у отдельных лиц подтвердили наличие гражданства РФ. Поэтому он уже подписал указы по таким людям.

Источники РБК-Украина, в свою очередь, уточнили, что речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем нардепе Олеге Цареве и танцовщике Сергее Полунине. Их лишили гражданства Украины.

Сам Труханов уже несколько раз утверждал, что российского гражданства у него нет.

Детальнее о том, кто такой Труханов, - в материале РБК-Украина.

