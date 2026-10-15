Трудовая книжка потеряна или с ошибками: как упростили подтверждение стажа в Украине

В Украине упростили правила подтверждения стажа работы, если трудовая книжка потеряна или содержит неточности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Чем и для кого важны введенные изменения

Украинцам рассказали, что недавно Кабинет министров принял разработанное Минсоцполитики постановление, которое упрощает правила подтверждения стажа для назначения пенсии:

либо если трудовая книжка потеряна;

либо если в трудовой книжке нет необходимых записей;

либо если в трудовой книжке есть неточности.

Сообщается, что изменения в правилах должны помочь людям подтвердить стаж работы, необходимый для назначения пенсии, когда документы не сохранились или же получить их невозможно.

Кроме того, использование электронных реестров и новых способов подтверждения стажа должно:

упростить механизм назначения пенсии;

помочь избежать необходимости обращаться в суд для подтверждения стажа.

Уточняется, что это - особенно важно для людей, которые не могут получить документы из-за:

боевых действий;

временной оккупации;

уничтожения архивов;

ликвидации предприятий.

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Больше способов подтвердить трудовой стаж

Учитывая введенные изменения, при назначении пенсий Пенсионный фонд Украины должен будет шире использовать сведения из государственных электронных реестров.

"Если электронных данных, трудовой книжки или нужных записей в ней нет, человек сможет подтвердить стаж другими документами", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что в их перечень добавили:

выписки из приказов;

лицевые счета;

сведения о выдаче заработной платы;

документы о банковских операциях по начислению и выплате зарплаты;

решение суда об установлении периода трудовых отношений и характере работы;

информацию налоговых органов о заработной плате или уплате единого налога.

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Помощь ПФУ в подтверждении стажа человека

В Минсоцполитики сообщили, что ПФУ будет помогать украинцам в подтверждении стажа.

"Если документы о работе не сохранились и получить их невозможно, стаж может быть подтвержден показаниями по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с заявителем", - объяснили гражданам.

Если же предприятие было ликвидировано или архивные данные отсутствуют, Пенсионный фонд будет помогать искать таких свидетелей по данным Реестра застрахованных лиц.

Подтверждение трудового стажа в условиях войны

Были обновлены также правила зачисления стажа в случаях, когда трудовая книжка содержит исправления или неточные записи о работе на предприятиях, которые расположены:

либо на территории боевых действий;

либо на временно оккупированных территориях (ВОТ).

"Если российская агрессия повлекла за собой повреждение или уничтожение имущества или документов предприятия, стаж будут засчитывать по процедуре, определенной Пенсионным фондом по согласованию с Минсоцполитики", - констатировали в ведомстве.

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Меньше обращений в суд из-за расхождений в личных данных

Если имя, фамилия, отчество или дата рождения в документе о стаже отличаются от данных в паспорте или свидетельстве о рождении - обращение в суд будет необязательным.

"Принадлежность документа человеку будет устанавливать Пенсионный фонд. Для этого Фонд определит отдельный порядок", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Уточняется в завершение, что это постановление было принято во исполнение закона №4851-IX "О внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" насчет подтверждения страхового стажа" (вступившего в силу 2 августа 2026 года).