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Одна ошибка может уменьшить пенсию: какие данные в ПФУ следует проверить сейчас

06:30 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Чупровская
Одна ошибка может уменьшить пенсию: какие данные в ПФУ следует проверить сейчас Иллюстративное фото: пенсия может уменьшиться из-за пробелов в записях (коллаж РБК-Украина)
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Ошибка в документах или пробел в записях о стаже может сильно снизить пенсию. В Пенсионном фонде советуют заранее проверить свои данные, чтобы не остаться без денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Неточности в документах и пропущенные записи о стаже могут не только сократить выплату. Через них пенсию могут начать начислять позже.

Как быстро проверить стаж и взносы

Проверить страховой стаж и отчисленные взносы можно через несколько минут. Для этого необходимо заказать электронную справку ОК-5 либо ОК-7 на портале ПФУ.

В справке ОК-5 есть данные о заработке для исчисления пенсии, страховом стаже и уплате взносов. Справка ОК-7 показывает зарплату, по которой платили единый социальный взнос, и страховой стаж с 2011 года.

Заказать справки можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там в поле "Тип обращения" нужно выбрать ОК-5 или ОК-7, дать согласие на обработку персональных данных и нажать "Отправить в ПФУ".

Войти в кабинет можно через BankID, "Действие. Подпись" или квалифицированную электронную подпись. Справки также доступны в приложении "Действие", а свой стаж виден во вкладке "Мой страховой стаж".

Электронные справки с QR-кодом имеют такую же юридическую силу, как бумажные, подписанные уполномоченным лицом ПФУ.

Что делать, если обнаружили ошибку

Если в реестре застрахованных лиц ошибка в личных данных, то ее можно исправить онлайн. Для этого подают анкету для изменения данных.

В кабинете на вебпортале ПФУ в разделе "Коммуникации по ПФУ" нужно выбрать пункт "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц". Далее следует дать согласие на обработку данных и прикрепить скан паспорта и других документов, подтверждающих правильные сведения, например свидетельство о браке. В конце нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

Фамилия, имя и отчество в трудовой книжке должны совпадать с паспортом. В ПФУ напоминают, что разногласия могут осложнить подтверждение стажа.

Трудовая книга остается основным документом, подтверждающим стаж до 1 января 2004 года.

Если электронные записи о стаже из трудовой книжки не соответствуют действительным, об этом нужно сообщить ПФУ через тот же портал. Обращения представляют в разделе "Коммуникации по ПФУ" - "Обращение". После проверки Пенсионный фонд исправит данные в реестре.

Напомним, украинцы, уже имеющие право на пенсию по возрасту, могут не оформлять ее сразу.

Если отложить выплату на шесть лет, то ее основной размер вырастет на 54%.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект о базовой социальной помощи.

Он объединит несколько видов выплат для семей с низкими доходами.

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