Требования снова выросли: сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году
В 2026 году часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для получения пенсии нужно будет иметь не менее 33 лет стажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет
В Пенсионном фонде напомнили, что возраст выхода на пенсию в Украине зависит от количества приобретенного страхового стажа. Согласно законодательству, пенсию могут назначить в 60, 63 или 65 лет.
Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек не набрал необходимого стажа, он сможет выйти на пенсию позже.
Какой стаж нужен в 63 и 65 лет
Для назначения пенсии по достижении 63 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа.
В 65 лет пенсию будут назначать тем, кто имеет не менее 15 лет стажа.
В Пенсионном фонде отметили, что необходимый страховой стаж определяют именно на дату достижения соответствующего пенсионного возраста.
Важный нюанс для тех, кто обратится в 2026 году
Отдельно в ПФУ обратили внимание на украинцев, которые достигли пенсионного возраста еще в 2025 году, но будут обращаться за назначением пенсии уже в 2026-м.
Для них будут действовать предыдущие требования к стажу:
- для выхода в 60 лет - 32 года стажа;
- в 63 года - 22 года;
- в 65 лет - 15 лет.
Подать заявление на назначение пенсии можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места жительства. Также оформить пенсию можно дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.
