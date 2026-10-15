Повлияет ли иностранная работа на размер пенсии в Украине: разъяснение ПФУ

Украинцы, работавшие за границей, могут отнести это время в пенсионный стаж. Но повлияет ли он на размер выплаты и какие бумаги собирать - зависит от страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины . .

Да, работу за границей можно учесть. В Украине этот вопрос регулируется законами о пенсионном страховании, постановлением Кабинета Министров № 562 от 16 мая 2025 года и международными договорами.

Если между Украиной и страной, где работал человек, есть соглашение о пенсионном обеспечении, стаж учитывают по его условиям. Во многих таких соглашениях действует пропорциональный принцип: каждое государство назначает и выплачивает пенсию за стаж, который приобрели на его территории. В определенных условиях иностранный стаж также учитывают, чтобы определить право на пенсию.

Если сделки нет, действует отдельный порядок. Подтвержденный стаж за границей можно учесть, чтобы человек имел нужное количество лет страхового стажа в Украине.

На размер украинской пенсии такой стаж по общему правилу не влияет, если иное не предусматривает международное соглашение.

Как иностранный стаж помогает выйти на пенсию

Например, человек проработал в Украине 25 лет и еще восемь - за границей. Если для назначения пенсии требуется 33 года страхового стажа, подтвержденные периоды работы за границей помогут выполнить это требование.

Но украинская пенсия от этого автоматически не увеличится. Без иного порядка в международном соглашении заработок за границей не прибавляют к украинскому заработку, с которого считают выплату.

Перед оформлением пенсии следует выяснить две вещи. Первая - можно ли учесть иностранный стаж для права на пенсию. Вторая – как он повлияет на расчет выплаты именно в вашем случае.

Нужно ли обращаться в пенсионный орган другой страны, зависит от ситуации. Если человек работал в государстве, с которым у Украины есть соглашение, порядок взаимодействия пенсионных органов может быть прописан в нем.

По пропорциональному принципу каждая страна отвечает за выплату в соответствии со стажем, приобретенным на ее территории. Поэтому при определенных условиях человек может иметь право на отдельные пенсии разных государств.

Если же стаж засчитывают по украинскому порядку для стран без соглашения, иностранный период поможет получить право на украинскую пенсию. Права в выплату от иностранного государства он сам по себе не создает.

Какие документы нужны и что делать, если их нет

Чтобы подтвердить работу за границей, могут потребоваться документы иностранного компетентного органа о периодах работы и их зачислении в страховой стаж. Также могут запросить трудовые договоры, справки от работодателя, расчетные письма с зарплатой, декларации о доходах и другие подтверждения трудовой деятельности.

Конкретный список зависит от страны, периода работы и порядка, по которому относят стаж.

Документы, выданные за границей, могут нуждаться в легализации, если международный договор не предусматривает другого. Потому требования к ним лучше проверить заблаговременно в соответствующей стране.

Отсутствие документов не всегда означает, что стаж подтвердить невозможно. Если человек не может сам предоставить нужные бумаги или они не полны или непонятны, территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) может обратиться в компетентные органы другого государства. Сделать это он может через Министерство иностранных дел.

Такой запрос не гарантирует положительный результат: иностранные органы должны предоставить сведения, позволяющие подтвердить соответствующие периоды работы.

Порядок действий, если часть стажа приобрели за границей, таков:

Проверьте, сколько страхового стажа уже учтено в Украине. Определите страну и периоды работы за границей, которые нужно подтвердить. Выясните, есть ли между Украиной и этой страной соглашение о пенсионном обеспечении. Подготовьте документы о работе и при необходимости легализуйте их. Обратитесь в ПФУ, чтобы подать заявление и проверить, можно ли засчитать стаж. Если нет документов, скажите об этом специалистам ПФУ и уточните, можно ли получить подтверждение через органы другого государства.

Украинцам, работавшим за границей, не следует откладывать проверку документов до дня подачи заявления. Получение подтверждений из другой страны может занять время, а нехватка нужных сведений - задержать рассмотрение вопроса.

Окончательные условия зачисления стажа зависят от законодательства, интернациональных соглашений и документов конкретного человека.

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