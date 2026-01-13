Трудовую книжку можно подать онлайн: пошаговая инструкция от Пенсионного фонда
Украинцы могут подать сканкопии бумажной трудовой книжки для оцифровки онлайн - в том числе и находясь за границей. Данные будут храниться в электронной системе Пенсионного фонда и учитывать все периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Для чего нужна оцифровка трудовой книжки
Электронная трудовая книжка действует в Украине с 2021 года и содержит информацию о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях в трудовой деятельности. В то же время данные за периоды до 2004 года, которые хранятся только в бумажных трудовых книжках, можно перевести в цифровой формат, чтобы они были учтены при назначении пенсии.
Как подать трудовую книжку онлайн
Подача осуществляется через веб-портал Пенсионного фонда Украины.
Шаг 1. Подготовьте сканкопии. Для этого нужно отсканировать все страницы трудовой книжки, на которых есть записи.
Требования к файлам:
- цветные сканкопии с оригиналов;
- четкое изображение всех реквизитов (серия, номер, даты, печати, подписи, ФИО);
- формат JPG или PDF;
- размер файла - не более 1 МБ;
- рекомендуемое качество - 300 dpi.
Шаг 2. Зайдите на портал ПФУ и авторизуйтесь. Для входа нужна КЭП (квалифицированная электронная подпись) или "Дія.Підпис".
Шаг 3. Выберите нужный раздел. Для этого в меню следует перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" - "Сведения о трудовых отношениях".
Шаг 4. Заполните данные. Чтобы это сделать необходимо:
- проверить или заполнить личную информацию;
- предоставить согласие на обработку персональных данных;
- прикрепить сканкопии трудовой книжки в хронологическом порядке.
Шаг 5. Подпишите и отправьте документы. После подписания заявления электронной подписью документы направляются в Пенсионный фонд. Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе "Мои обращения".
В Пенсионном фонде отмечают, что оцифровка трудовых книжек упрощает подтверждение стажа и минимизирует риск потери важных документов в будущем.
Напомним, до июня 2026 года все данные о трудовой деятельности должны быть оцифрованы, а бумажные книжки постепенно утратят юридическую силу. Мы объясняли, кто и как должен подать сканкопии, какие документы нужны, как проверить наличие электронной трудовой и как добавить стаж, приобретенный до 2004 года.