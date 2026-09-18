Плюс 40% к пенсии: кому предусмотрена такая доплата к выплате

Часть украинцев ежемесячно получает в основную пенсию еще более тысячи гривен. Право на эту прибавку дает не возраст и не стаж, а совсем другое основание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины " Об особых заслугах перед Украиной ".

Кому положена доплата 40%

Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году максимальная прибавка составляет 1038 гривен в месяц.

Это 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Такую сумму получают:

Герои Украины;

люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

матери, родившие 10 и более детей, и воспитали их до шести лет.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в этом году равняется 2595 гривнам. Именно от этой суммы и считаются проценты.

Выплата за особые заслуги не назначается вместо основной пенсии. Ее прибавляют к той пенсии, на которую человек уже имеет право по закону.

Прибавку могут начислить к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. То есть если человек отвечает установленным критериям, к его основной выплате просто прилагается соответствующая сумма.

Сами размеры надбавок определяет приказ Министерства социальной политики Украины от 27 декабря 2017 №2054. Их считают в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Какие еще размеры доплат действуют

40% – это верхний предел. Для других категорий предусмотрены меньшие суммы.

В 2026 году надбавки выглядят так:

39% – 1012,05 гривны;

38% – 986,10 гривны;

37% – 960,15 гривны;

36% – 934,20 гривны;

35% – 908,25 гривны;

34% – 882,30 гривны;

33% – 856,35 гривны;

32% – 830,40 гривны;

31% – 804,45 гривны;

25% – 648,75 гривны;

24% – 622,80 гривны;

23% – 596,85 гривны.

Конкретный размер зависит от категории и основания, согласно которому человеку назначили пенсию за особые заслуги.

Нужно ли подавать заявление

В Пенсионном фонде отмечают, что право на такую пенсию устанавливают при наличии документов, подтверждающих заслуги. Обратиться можно в электронной или бумажной форме.

Если человек получил право на выплату и обратился в течение 12 месяцев, надбавку установят со дня обретения права.

Из-за увеличения прожиточного минимума до 2595 гривен фонд перечислил пенсии за особые заслуги с 1 января 2026 года.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили,почему многолетняя уплата ЕСВ не гарантирует предпринимателям высокой пенсии.