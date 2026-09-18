Плюс 40% к пенсии: кому предусмотрена такая доплата к выплате
Часть украинцев ежемесячно получает в основную пенсию еще более тысячи гривен. Право на эту прибавку дает не возраст и не стаж, а совсем другое основание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "Об особых заслугах перед Украиной".
Кому положена доплата 40%
Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году максимальная прибавка составляет 1038 гривен в месяц.
Это 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Такую сумму получают:
- Герои Украины;
- люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;
- матери, родившие 10 и более детей, и воспитали их до шести лет.
Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в этом году равняется 2595 гривнам. Именно от этой суммы и считаются проценты.
Выплата за особые заслуги не назначается вместо основной пенсии. Ее прибавляют к той пенсии, на которую человек уже имеет право по закону.
Прибавку могут начислить к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. То есть если человек отвечает установленным критериям, к его основной выплате просто прилагается соответствующая сумма.
Сами размеры надбавок определяет приказ Министерства социальной политики Украины от 27 декабря 2017 №2054. Их считают в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Какие еще размеры доплат действуют
40% – это верхний предел. Для других категорий предусмотрены меньшие суммы.
В 2026 году надбавки выглядят так:
- 39% – 1012,05 гривны;
- 38% – 986,10 гривны;
- 37% – 960,15 гривны;
- 36% – 934,20 гривны;
- 35% – 908,25 гривны;
- 34% – 882,30 гривны;
- 33% – 856,35 гривны;
- 32% – 830,40 гривны;
- 31% – 804,45 гривны;
- 25% – 648,75 гривны;
- 24% – 622,80 гривны;
- 23% – 596,85 гривны.
Конкретный размер зависит от категории и основания, согласно которому человеку назначили пенсию за особые заслуги.
Нужно ли подавать заявление
В Пенсионном фонде отмечают, что право на такую пенсию устанавливают при наличии документов, подтверждающих заслуги. Обратиться можно в электронной или бумажной форме.
Если человек получил право на выплату и обратился в течение 12 месяцев, надбавку установят со дня обретения права.
Из-за увеличения прожиточного минимума до 2595 гривен фонд перечислил пенсии за особые заслуги с 1 января 2026 года.
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