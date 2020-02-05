Труба штучно створив підстави для звернення ДБР не до того суду, - адвокат Порошенка

Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)

Адвокат Порошенка переконаний, що є підстави вважати ухвали суду неправосудними

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у справі п'ятого президента Украині Петра Порошенка не у Печерському, а Шевченківському районі міста Києва. Про це повідомив адвокат Ігор Головань, опублікувавши відповідну ухвалу суду.

"Роман Труба незаконно штучно створював неіснуючі "підстави" для звернення слідчих ДБР з клопотаннями не до Шевченківського, а до Печерського суду. З яких причин Труба так до Печерського суду прикипів, нормальній людині зрозуміти важко. Але можна, якщо згадати феєричні рішення Печерського суду, зокрема, на користь улюбленого заявника Труби Андрія Портнова", - написав адвокат.

Він наголосив, що є підстави вважати ті ухвали неправосудними. Адже відповідно до КПК України клопотання, наприклад, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обшуку, подаються до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. А ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

"Це означає, що значну частину (якщо не всі) кримінальні провадження ДБР слід викинути на смітник. Якщо керуватися принципом верховенства права, звичайно", - підсумував Головань.

Як писало РБК-Україна, фракція "Європейська солідарність" вимагає від влади припинити втручання у діяльність правоохоронних органів й проведення прозорого конкурсу керівництва Державного бюро розслідувань, а також притягнення до відповідальності фігурантів так званих "плівок Труби".