ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Труба штучно створив підстави для звернення ДБР не до того суду, - адвокат Порошенка

Новини » Політика     05.02.2020 - 12:41
Труба штучно створив підстави для звернення ДБР не до того суду, - адвокат Порошенка
Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)

Адвокат Порошенка переконаний, що є підстави вважати ухвали суду неправосудними

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у справі п'ятого президента Украині Петра Порошенка не у Печерському, а Шевченківському районі міста Києва. Про це повідомив адвокат Ігор Головань, опублікувавши відповідну ухвалу суду.

"Роман Труба незаконно штучно створював неіснуючі "підстави" для звернення слідчих ДБР з клопотаннями не до Шевченківського, а до Печерського суду. З яких причин Труба так до Печерського суду прикипів, нормальній людині зрозуміти важко. Але можна, якщо згадати феєричні рішення Печерського суду, зокрема, на користь улюбленого заявника Труби Андрія Портнова", - написав адвокат.

Труба штучно створив підстави для звернення ДБР не до того суду, - адвокат Порошенка

Він наголосив, що є підстави вважати ті ухвали неправосудними. Адже відповідно до КПК України клопотання, наприклад, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обшуку, подаються до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. А ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

"Це означає, що значну частину (якщо не всі) кримінальні провадження ДБР слід викинути на смітник. Якщо керуватися принципом верховенства права, звичайно", - підсумував Головань.

Як писало РБК-Україна, фракція "Європейська солідарність" вимагає від влади припинити втручання у діяльність правоохоронних органів й проведення прозорого конкурсу керівництва Державного бюро розслідувань, а також притягнення до відповідальності фігурантів так званих "плівок Труби".

Федину викликають в ДБР для вручення підозри Гончарук відреагував на затримання чиновника з Секретаріату Кабміну на хабарі
Новини України Порошенко ПетроДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся