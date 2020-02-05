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Труба искусственно создал основания для обращения ГБР не в тот суд, - адвокат Порошенко

Новости » Политика     05.02.2020 - 12:41
Труба искусственно создал основания для обращения ГБР не в тот суд, - адвокат Порошенко
Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)

Адвокат Порошенко убежден, что есть основания считать решения суда неправосудными

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда установила факт места нахождения органа досудебного расследования Государственного бюро расследований по делу пятого президента Украины Петра Порошенко не в Печерском, а в Шевченковском районе города Киева. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, опубликовав соответствующее постановление суда.

"Роман Труба незаконно искусственно создавал несуществующие "основания" для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский суд. По каким причинам Труба так до Печерского суда прикипел, нормальному человеку понять трудно. Но можно, если вспомнить феерические решения Печерского суда, в частности, на пользу любимого заявителя Трубы Андрей Портнова", - написал адвокат.

Труба искусственно создал основания для обращения ГБР не в тот суд, - адвокат Порошенко

Он отметил, что есть основания считать те определения неправосудными. Ведь согласно УПК Украины ходатайство, например, о применении мер обеспечения уголовного производства, обыска, подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. А ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева.

"Это означает, что значительную часть (если не все) уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку. Если руководствоваться принципом верховенства права, конечно", - подытожил Головань.

Как писало РБК-Украина, фракция "Европейская солидарность" требует от власти прекратить вмешательство в деятельность правоохранительных органов и проведения прозрачного конкурса руководства Государственного бюро расследований, а также привлечения к ответственности фигурантов так называемых "пленок Трубы".

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