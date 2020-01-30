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Скандального заступника голови ДБР хочуть відсторонити через суд

Новини » Політика     30.01.2020 - 13:58
Скандального заступника голови ДБР хочуть відсторонити через суд
Фото: Олександр Бабіков (з відкритих джерел)

В суді вимагають скасувати рішення конкурсної комісії

До Окружного адміністративного суду Києва подали позов, яким намагаються відсторонити від посади скандального першого заступника голови Держбюро розслідувань Олександра Бабікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суда.

Повідомляється, що в суд подали позов, яким намагаються оскаржити рішення комісії, яке визначило переможців конкурсу на посади в ДБР. Зокрема, позивач просить суд скасувати рішення від 10 січня 2020 про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника і заступників директора.

Крім того, позивач просить суд зобов'язати комісію допустити його до участі в даному конкурсі. Суд відкрив провадження за адміністративним позовом. Розгляд справи буде проходити в спрощеного порядку позовного провадження без попередження (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Нагадаємо, скандал з Бабіковим розгорівся після того, як стало відомо про його участь у захисті колишнього президента Віктора Януковича. Сам колишній адвокат заперечує це.

Однак прокурор Офісу генерального прокурора Яніс Симонов підтвердив його участь у захисті інтересів Януковича на судових засіданнях.

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