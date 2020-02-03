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У Порошенка вимагають притягнення до відповідальності фігурантів "плівок Труби"

Новини » Політика     03.02.2020 - 15:26
У Порошенка вимагають притягнення до відповідальності фігурантів "плівок Труби"
Фото: Аргур Герасимов (прес-служба)

"Європейська солідарність" вимагає припинити втручання влади у діяльність правоохоронних органів

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від влади припинити втручання у діяльність правоохоронних органів і проведення прозорого конкурсу керівництва Державного бюро розслідувань, а також притягнення до відповідальності фігурантів так званих "плівок Труби". Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність"Артур Герасимов під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп, передає кореспондент РБК-Україна.

"Розпочинається нова сесія Верховної Ради, а свавілля Державного, а скоріше антидержавного, бюро розслідувань продовжується. Призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР - неприпустиме, з огляду на його конфлікт інтересів у справах Майдану. Показово, що й конкурс, в якому начебто переміг Бабіков, мав усі ознаки бутафорного", - сказав Герасимов.

Нардеп наголосив, що "Європейська солідарність" вимагає від керівництва ДБР пояснити дії своїх підлеглих на профільному комітеті і закликала надати слово представникам родин героїв Небесної Сотні.

"До всіх демократичних сил парламенту звернулись родини Героїв Небесної Сотні із проханням передати звернення проти цього призначення до керівництва Бюро, яке їх ігнорує. Однак народних депутатів спільно з родинами героїв не пропустили в будівлю ДБР, чим брутально порушили вимоги законодавства та Конституції. Для "особливо талановитих" юристів, навіть існує дуже чітке тлумачення Конституційного суду з цього приводу. Але мабуть як завжди законів в команді Зеленського і ДБР не читають. Такі дії ДБР - це черговий крок до перетворення України на тоталітарну державу", - підкреслив парламентар.

Окрім того, фракція вимагає викликати директора ДБР Ірину Венедіктову на засідання профільного комітету, наголошуючи на неприпустимості викривлення фактів Олександром Бабіковим щодо його статусу в судових справах проти екс-президента Віктора Януковича.

"Після розголосу скандалу, Бабіков зібрав брифінг, на якому цинічно збрехав про свій статус захисника в справах Януковича – його брехню спростовують офіційні документи із судових засідань. В той же час спецназ ДБР, знявши з форми шеврони та прізвища, нагадаю, що саме в такому вигляді російська армія здійснювала агресію, серйозно травмував журналістку та учасницю Революції Гідності Тетяну Чорновол, яка прийшла поставити гострі запитання колишньому адвокату Януковича", - додав політик.

Герасимов нагадав, що незалежна міжнародна експертиза підтвердила автентичність голосу екс-очільника ДБР Романа Труби на плівках, на яких імовірно представники Офісу президенту Богдан і Смірнов, інструктують його щодо політичних переслідувань представників опозиції.

"Насправді свавілля в ДБР почалось із втручання офісу Зеленського в роботу Бюро. Нещодавно автентичність голосу Труби (на так званих "плівках Труби" – ред.) підтвердили незалежні міжнародні експерти з багаторічним досвідом роботи в центрі криміналістичних досліджень Міністерства громадської безпеки в Канаді. Видається, що ДБР перетворилось на плацдарм антимайдану для наступу на досягнення Революції Гідності і її активних учасників", - сказав він, додаючи, що фракція ропонує включити до порядку денного проект постанови №2649 про утворення ТСК із розслідування фактів незаконного втручання Офісу президента в роботу правоохоронних органів.

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