Не по тротуарам. Где на самом деле должны ездить велосипедисты
Для того чтобы ездить на велосипеде безопасно, нужно всегда соблюдать правила дорожного движения (ПДД), а также некоторые другие важные советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.
Где на самом деле можно ездить велосипедистам
Правоохранители рассказали, что согласно правилам, людям на велосипедах в Украине нужно двигаться:
- либо по велосипедным дорожкам;
- либо по велосипедным полосам;
- либо по крайней правой полосе проезжей части (при отсутствии других возможностей).
При этом ездить необходимо всегда "в один ряд" - то есть друг за другом (если речь идет о нескольких велосипедистах или группе).
"Ездить на велосипеде и соблюдать правила дорожного движения - это залог безопасности на дороге", - подчеркнули в полиции.
Как позаботиться о своей безопасности: важные правила
Украинцам напомнили, что управлять велосипедом на дороге разрешено лицам в возрасте от 14 лет.
Кроме того, велосипед должен быть оснащен:
- исправными тормозами;
- звуковым сигналом;
- светоотражателями (спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного).
"Позаботьтесь о своей безопасности - пользуйтесь защитным снаряжением", - добавили в полиции.
Кроме того, велосипедистам посоветовали:
- одевать яркую или светлую одежду (чтобы быть заметными на дороге);
- всегда помнить о водном балансе (особенно в жаркую погоду, которая требует регулярного питья воды).
"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, ответственными и уважать друг друга. Безопасность на дороге - это общее дело каждого из нас", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы грозят велосипедистам без фонариков и светоотражателей в Украине.
Кроме того, мы объясняли, как правильно пересекать дорогу с велосипедом (чтобы не получить наказание) и могут ли велосипедисты игнорировать светофор.
Читайте также о правилах перевозки велосипедов в наземном транспорте и когда (при каких обстоятельствах) человеку могут выписать штраф.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.