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Не по тротуарам. Где на самом деле должны ездить велосипедисты

Пятница 01 августа 2025 17:20
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Не по тротуарам. Где на самом деле должны ездить велосипедисты Велосипедисты - полноценные участники дорожного движения и должны соблюдать ПДД (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Для того чтобы ездить на велосипеде безопасно, нужно всегда соблюдать правила дорожного движения (ПДД), а также некоторые другие важные советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

Где на самом деле можно ездить велосипедистам

Правоохранители рассказали, что согласно правилам, людям на велосипедах в Украине нужно двигаться:

  • либо по велосипедным дорожкам;
  • либо по велосипедным полосам;
  • либо по крайней правой полосе проезжей части (при отсутствии других возможностей).

При этом ездить необходимо всегда "в один ряд" - то есть друг за другом (если речь идет о нескольких велосипедистах или группе).

"Ездить на велосипеде и соблюдать правила дорожного движения - это залог безопасности на дороге", - подчеркнули в полиции.

Как позаботиться о своей безопасности: важные правила

Украинцам напомнили, что управлять велосипедом на дороге разрешено лицам в возрасте от 14 лет.

Кроме того, велосипед должен быть оснащен:

  • исправными тормозами;
  • звуковым сигналом;
  • светоотражателями (спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного).

"Позаботьтесь о своей безопасности - пользуйтесь защитным снаряжением", - добавили в полиции.

Кроме того, велосипедистам посоветовали:

  • одевать яркую или светлую одежду (чтобы быть заметными на дороге);
  • всегда помнить о водном балансе (особенно в жаркую погоду, которая требует регулярного питья воды).

"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, ответственными и уважать друг друга. Безопасность на дороге - это общее дело каждого из нас", - подытожили в полиции.

Не по тротуарам. Где на самом деле должны ездить велосипедистыПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы грозят велосипедистам без фонариков и светоотражателей в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как правильно пересекать дорогу с велосипедом (чтобы не получить наказание) и могут ли велосипедисты игнорировать светофор.

Читайте также о правилах перевозки велосипедов в наземном транспорте и когда (при каких обстоятельствах) человеку могут выписать штраф.

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