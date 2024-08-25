Ехать или идти? Как правильно пересекать дорогу с велосипедом и за что могут выписать штраф
Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, однако не все они знают, как правильно пересекать дорогу и вести себя на пешеходном переходе.
РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, как правильно пересекать дорогу велосипедистам - ехать или идти, а также за что могут выписать штраф.
Как правильно велосипедистам ездить по дорогам и пересекать их
По словам эксперта, велосипедисты должны переезжать проезжую часть на велосипедном переезде, а в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями действующих Правил дорожного движения.
При этом движение по проезжей части разрешается только в один ряд по правой крайней полосе - как можно правее (за исключением случаев, когда выполняется объезд). То есть двигаясь группами, велосипедисты должны ехать один за другим - чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.
Кроме того, двигаясь по проезжей части, велосипедисты (как полноправные участники дорожного движения), должны соблюдать установленные правила проезда пешеходных переходов.
"Так, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, велосипедист должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться - чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность (пункт 18.1 ПДД)", - подчеркнул юрист.
На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулятора или светофора (пункт 6.5 ПДД). В противном случае - велосипедист должен слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход.
Как велосипедистов могут наказать за нарушение ПДД
Булименко объяснил, что за нарушение велосипедистами правил проезда пешеходных переходов, на них может быть наложен штраф в размере 340 грн.
Если велосипедист на момент совершения правонарушения находился в состоянии опьянения, сумма штрафа составит 680 грн.
Кроме того, если правонарушение повлекло за собой создание аварийной обстановки, на велосипедиста может быть наложено взыскание в виде:
- или штрафа в размере 850 грн
- или общественных работ на срок от 20 до 40 часов
Согласно статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), велосипедистов, как и пешеходов, могут наказать за:
- неповиновение сигналам регулировки дорожного движения
- пересечение проезжей части в неустановленных местах (или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами)
- невыполнение других правил дорожного движения
Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых распространенных ошибках велосипедиста и как их предотвратить.
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При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения, Кодекс Украины об административных правонарушениях, комментарий адвоката и магистра права Евгения Булименко для РБК-Украина.
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