Не по тротуарах. Де насправді мають їздити велосипедисти
Для того, щоб їздити на велосипеді безпечно, потрібно завжди дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР), а також деяких інших важливих порад.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.
Де насправді можна їздити велосипедистам
Правоохоронці розповіли, що згідно з правилами, людям на велосипедах в Україні потрібно рухатися:
- або велосипедними доріжками;
- або велосипедними смугами;
- або крайньою правою смугою проїзної частини (за відсутності інших можливостей).
При цьому їздити необхідно завжди "в один ряд" - тобто один за одним (якщо йдеться про кількох велосипедистів або групу).
"Їздити на велосипеді та дотримуватися правил дорожнього руху - це запорука безпеки на дорозі", - наголосили у поліції.
Як подбати про власну безпеку: важливі правила
Українцям нагадали, що керувати велосипедом на дорозі дозволено особам віком від 14 років.
Крім того, велосипед повинен бути оснащений:
- справними гальмами;
- звуковим сигналом;
- світлоповертачами (спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного).
"Подбайте про свою безпеку - користуйтеся захисним спорядженням", - додали у поліції.
Крім того, велосипедистам порадили:
- одягати яскравий або світлий одяг (щоб бути помітними на дорозі);
- завжди пам'ятати про водний баланс (особливо у спекотну погоду, яка вимагає регулярного пиття води).
"Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та поважати одне одного. Безпека на дорозі - це спільна справа кожного з нас", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які штрафи загрожують велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів в Україні.
Крім того, ми пояснювали, як правильно перетинати дорогу з велосипедом (щоб не отримати покарання) і чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор.
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