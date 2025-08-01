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Не по тротуарах. Де насправді мають їздити велосипедисти

П'ятниця 01 серпня 2025 17:20
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Не по тротуарах. Де насправді мають їздити велосипедисти Велосипедисти - повноцінні учасники дорожнього руху й повинні дотримуватись ПДР (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Для того, щоб їздити на велосипеді безпечно, потрібно завжди дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР), а також деяких інших важливих порад.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.

Де насправді можна їздити велосипедистам

Правоохоронці розповіли, що згідно з правилами, людям на велосипедах в Україні потрібно рухатися:

  • або велосипедними доріжками;
  • або велосипедними смугами;
  • або крайньою правою смугою проїзної частини (за відсутності інших можливостей).

При цьому їздити необхідно завжди "в один ряд" - тобто один за одним (якщо йдеться про кількох велосипедистів або групу).

"Їздити на велосипеді та дотримуватися правил дорожнього руху - це запорука безпеки на дорозі", - наголосили у поліції.

Як подбати про власну безпеку: важливі правила

Українцям нагадали, що керувати велосипедом на дорозі дозволено особам віком від 14 років.

Крім того, велосипед повинен бути оснащений:

  • справними гальмами;
  • звуковим сигналом;
  • світлоповертачами (спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного).

"Подбайте про свою безпеку - користуйтеся захисним спорядженням", - додали у поліції.

Крім того, велосипедистам порадили:

  • одягати яскравий або світлий одяг (щоб бути помітними на дорозі);
  • завжди пам'ятати про водний баланс (особливо у спекотну погоду, яка вимагає регулярного пиття води).

"Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та поважати одне одного. Безпека на дорозі - це спільна справа кожного з нас", - підсумували у поліції.

Не по тротуарах. Де насправді мають їздити велосипедистиПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які штрафи загрожують велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів в Україні.

Крім того, ми пояснювали, як правильно перетинати дорогу з велосипедом (щоб не отримати покарання) і чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор.

Читайте також про правила перевезення велосипедів у наземному транспорті й коли (за яких обставин) людині можуть виписати штраф.

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