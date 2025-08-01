Не по тротуарах. Де насправді мають їздити велосипедисти

Для того, щоб їздити на велосипеді безпечно, потрібно завжди дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР), а також деяких інших важливих порад.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.

Де насправді можна їздити велосипедистам

Правоохоронці розповіли, що згідно з правилами, людям на велосипедах в Україні потрібно рухатися:

або велосипедними доріжками;

або велосипедними смугами;

або крайньою правою смугою проїзної частини (за відсутності інших можливостей).

При цьому їздити необхідно завжди "в один ряд" - тобто один за одним (якщо йдеться про кількох велосипедистів або групу).

"Їздити на велосипеді та дотримуватися правил дорожнього руху - це запорука безпеки на дорозі", - наголосили у поліції.

Як подбати про власну безпеку: важливі правила

Українцям нагадали, що керувати велосипедом на дорозі дозволено особам віком від 14 років.

Крім того, велосипед повинен бути оснащений:

справними гальмами;

звуковим сигналом;

світлоповертачами (спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного).

"Подбайте про свою безпеку - користуйтеся захисним спорядженням", - додали у поліції.

Крім того, велосипедистам порадили:

одягати яскравий або світлий одяг (щоб бути помітними на дорозі);

завжди пам'ятати про водний баланс (особливо у спекотну погоду, яка вимагає регулярного пиття води).

"Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та поважати одне одного. Безпека на дорозі - це спільна справа кожного з нас", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)