Велосипедистам без фонариков и светоотражателей грозят штрафы: какие суммы
В Украине велосипедистов, нарушающих действующие Правила дорожного движения, могут привлечь к административной ответственности.
РБК-Украина расспросила адвоката и магистра права Евгения Булименко, обязательно ли на велосипеде должны быть фонарики или фары (и при каких условиях), а также как именно могут наказать велосипедистов-нарушителей.
Обязательны ли на велосипеде фонарики (фары)
Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Пунктом 6.2 ПДД предусмотрено, что граждане имеют право управлять велосипедом, оборудованным звуковым сигналом и световозвращателями:
- спереди - белого цвета
- по бокам - оранжевого цвета
- сзади - красного цвета
Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
Управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей - запрещается.
Как могут наказать велосипедистов-нарушителей
Булименко рассказал, что за нарушение указанного выше правила на велосипедиста может быть наложен штраф в размере 340 грн.
Если же велосипедист к моменту совершения правонарушения еще и находился в состоянии опьянения, сумма штрафа составит 680 грн.
При условии, что правонарушение велосипедиста повлекло за собой создание аварийной обстановки, на этого человека может быть наложено взыскание в виде:
- или штрафа в размере 850 грн
- или общественных работ на срок от 20 до 40 часов
Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых распространенных ошибках велосипедиста и как их предотвратить.
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При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения, Кодекс Украины об административных правонарушениях, комментарий адвоката и магистра права Евгения Булименко для РБК-Украина.
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