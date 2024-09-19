Перевозка велосипедов и самокатов в транспорте: кому и за что могут выписать штраф

Законодательством Украины установлено, что правила пользования городским электрическим и пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления. То есть в каждом отдельном городе могут действовать свои правила пользования наземным транспортом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Игорь Тетеря .

Перевозка велосипедов и самокатов в наземном транспорте столицы

Согласно действующим в Киеве правилам пользования наземным транспортом, пассажиры имеют право безвозмездно провозить велосипеды только в разобранном виде.

"Если велосипед не разобран, на него распространяются требования для перевозки багажа, перевозка каждой единицы которого должна быть оплачена в соответствии с установленными тарифами", - отметил эксперт.

Он уточнил, что багажом, согласно указанным правилам, считается груз:

размером не более 100х50х30 см

весом от 10 до 40 килограммов

размером не менее 60х40х20 см и весом 10 кг (груз ниже указанных параметров является ручной кладью и перевозится бесплатно)

"При этом указанными правилами запрещено перевозить громоздкий багаж размером более 100х50х30 см и весом более 40 килограммов, а также вещи длиннее 190 см и диаметром более 30 см. Исключением из этого правила являются складывающиеся велосипеды", - объяснил юрист.

Исходя из этого, перевозить велосипеды в наземном транспорте столицы можно:

в разобранном виде - безвозмездно

в собранном или сложенном виде (если их габариты от 60х40х20 см до 100х50х30 см, а вес от 10 кг до 40 кг) - с оплатой перевозки велосипеда, как багажа, в соответствии с установленными тарифами

При этом велосипеды размером более 100х50х30 см и весом более 40 кг (или длиннее 190 см и диаметром более 30 см (кроме сложенных) - перевозить в наземном городском транспорте Киева запрещено.

"Насчет самоката (в отличие от велосипеда), каких-то особых правил к его перевозке в городе Киеве не установлено. Следовательно, на него распространяются общие правила перевозки багажа, приведенные выше", - рассказал Тетеря.

Кроме того, как велосипеды, так и самокаты - во время перевозки в транспорте:

должны находиться в таком виде, чтобы не смогли запачкать транспортное средство или одежду пассажиров

должны быть размещены так, чтобы не мешать свободному проходу пассажиров вдоль салона и не блокировать доступ к основным и аварийным выходам.

Перевозка багажа в других видах общественного транспорта

Что касается других видов общественного транспорта, в частности киевского метрополитена, в нем пассажирам (согласно правилам пользования) разрешено безвозмездно перевозить велосипеды, однако только в чехлах или надлежащей упаковке.

"При этом если габаритные размеры велосипеда по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров, такой велосипед перевозится исключительно в разобранном виде", - отметил юрист.

Если речь идет о самокатах, то для них, как и в случае с наземным транспортом, не определены особые правила (по сравнению с другим грузом).

Тетеря объяснил, что они не должны пачкать других пассажиров, а требования к габаритам по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) таковы:

не более 120 см - для перевозки бесплатно

от 120 см до 200 см - для перевозки платно

свыше 200 см - перевозка запрещена

В каких случаях и как именно могут наказать пассажиров с багажом

По словам эксперта, если контролер обнаружит пассажира с багажом, который запрещено перевозить (в соответствии с вышеуказанными признаками), его могут высадить на ближайшей остановке - без возврата стоимости проезда.

"А если будет обнаружен пассажир, который не оплатил стоимость перевозки багажа в городском наземном транспорте, он может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - добавил юрист.

Он уточнил, что размер такого штрафа сейчас незначителен - от 1,7 грн до 8,5 грн - и взимается контролером на месте.

"Помимо штрафа, для продолжения поездки, пассажир должен оплатить стоимость перевозки велосипеда или самоката", - подытожил Тетеря.