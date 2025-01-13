Могут ли велосипедисты игнорировать светофор: что говорит полиция

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Могут ли велосипедисты игнорировать светофор

В Патрульной полиции рассказали, как увидели в Шевченковском районе Киева велосипедиста, который проехал на красный сигнал светофора (а также опубликовали соответствующий видеофрагмент, записанный на камеру).

Учитывая такую ситуацию гражданам напомнили, что согласно пункту 6.7 правил дорожного движения (ПДД) Украины, велосипедисты должны выполнять требования правил дорожного движения, касающиеся:

или водителей

или пешеходов

Следовательно, инспекторы (которые находились в то время на патрулировании):

догнали велосипедиста-нарушителя;

остановили его;

составили на него постановление по части 2 статьи 127 ("Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами") КУоАП;

провели профилактическую беседу - насчет недопущения нарушений в будущем.

Отметим, что нарушение ПДД лицами, управляющими велосипедами или гужевым транспортом (исходя из вышеупомянутой статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), влечет за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.

"Призываем всех участников дорожного движения соблюдать ПДД", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)