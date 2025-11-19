"Немного разочарован". Трамп сделал новое заявление о Путине

Мирный план США и России

Напомним, американский лидер сделал такое заявление на фоне слухов в СМИ о том, что американские чиновники совместно с российскими разработали мирный план для завершения войны России против Украины.

Такой план секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову представил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

По информации Financial Times, план предусматривает, что Украина отдаст России Донбасс, сократит численность армии и не только.

План фактически передает максималистские требования Кремля для мира с Украиной.

При этом, как пишут западные СМИ, украинские чиновники не принимали участия в составлении плана - над ним работали только американцы и россияне.

По информации источника РБК-Украина, США попытаются надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял такое предложение со стороны Вашингтона.

Ранее Зеленский заявлял о том, что сейчас активизировалось мирные процессы, но важно, чтобы они вели к достойному миру.