Зеленский заинтриговал активизацией мирных процессов: война должна завершиться

Сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины. Они должны быть направлены на достойный мир.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сейчас многие процессы активизировались, мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена ​​именно на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия должна осознавать, что она не получит за войну никаких вознаграждений.

Также глава государства обратил внимание, что Украина рассчитывает на силу турецкой дипломатии. В частности, важно активное участие Турции в "коалиции решительных", особенно в военно-морском компоненте.

"Все понимают значение безопасности в Черном море и обеспечить такую ​​безопасность можно только вместе с Турцией", - отметил Зеленский.