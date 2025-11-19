UA

"Трохи розчарований". Трамп зробив нову заяву про Путіна

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп укотре висловив свою розчарованість російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на інвестиційному форумі Саудівської Аравії та США.

Трамп укотре заявив, що він "завершив" вісім бурхливих війн і залишилася ще одна - війна Росії проти України.

"Я думав, що вона буде легкою (для врегулювання - ред.), тому що у мене хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований у президенті Путіні. Він це знає. Я думав, що це буде легко", - додав Трамп.

Мирний план США і Росії

Нагадаємо, американський лідер зробив таку заяву на тлі чуток у ЗМІ про те, що американські чиновники спільно з російськими розробили мирний план для завершення війни Росії проти України.

Такий план секретарю Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову представив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

За інформацією Financial Times, план передбачає, що Україна віддасть Росії Донбас, скоротить чисельність армії і не тільки.

План фактично передає максималістські вимоги Кремля для миру з Україною.

При цьому, як пишуть західні ЗМІ, українські чиновники не брали участі в складанні плану - над ним працювали тільки американці та росіяни.

За інформацією джерела РБК-Україна, США спробують натиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він прийняв таку пропозицію з боку Вашингтона.

Раніше Зеленський заявляв про те, що зараз активізувалися мирні процеси, але важливо, щоб вони вели до гідного миру.

