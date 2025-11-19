"Трохи розчарований". Трамп зробив нову заяву про Путіна

Мирний план США і Росії

Нагадаємо, американський лідер зробив таку заяву на тлі чуток у ЗМІ про те, що американські чиновники спільно з російськими розробили мирний план для завершення війни Росії проти України.

Такий план секретарю Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову представив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

За інформацією Financial Times, план передбачає, що Україна віддасть Росії Донбас, скоротить чисельність армії і не тільки.

План фактично передає максималістські вимоги Кремля для миру з Україною.

При цьому, як пишуть західні ЗМІ, українські чиновники не брали участі в складанні плану - над ним працювали тільки американці та росіяни.

За інформацією джерела РБК-Україна, США спробують натиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він прийняв таку пропозицію з боку Вашингтона.

Раніше Зеленський заявляв про те, що зараз активізувалися мирні процеси, але важливо, щоб вони вели до гідного миру.