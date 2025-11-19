США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ, - источники

Обсуждаемое в западных СМИ "рамочное соглашение" США и России о завершении войны не отвечает интересам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, среди 28 пунктов "соглашения", в частности, есть территориальные вопросы - Украина должна признать российскими оккупированные территории, включая Крым. Также одним из пунктов является ограничение дальнобойности - чтобы Украина не могла бить по России.

Вероятно, это так называемое "рамочное соглашение" США составляли вместе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым и "он доволен".

Вместе с тем, украинцы таким "соглашением", по словам источника, довольны не будут. Собеседник также отмечает, что на президента Владимира Зеленского уже началось "ощутимое давление" по этому вопросу с американской стороны.

Что известно о так называемом новом "плане"

Сегодня западные медиа Reuters и Financial Times раскрыли некоторые из 28 пунктов так называемого "рамочного соглашения" для прекращения войны в Украине.

В частности, Украина должна:

отказаться от Донбасса

отказаться от определенных видов вооружений

согласиться на сокращение помощи США

согласиться на сокращение армии вдвое

предоставить русскому языку статус государственного

обеспечить официальный статус "местному филиалу" РПЦ

По данным СМИ, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.