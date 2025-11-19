ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ, - источники

Киев, Среда 19 ноября 2025 20:05
UA EN RU
США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ, - источники Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Обсуждаемое в западных СМИ "рамочное соглашение" США и России о завершении войны не отвечает интересам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, среди 28 пунктов "соглашения", в частности, есть территориальные вопросы - Украина должна признать российскими оккупированные территории, включая Крым. Также одним из пунктов является ограничение дальнобойности - чтобы Украина не могла бить по России.

Вероятно, это так называемое "рамочное соглашение" США составляли вместе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым и "он доволен".

Вместе с тем, украинцы таким "соглашением", по словам источника, довольны не будут. Собеседник также отмечает, что на президента Владимира Зеленского уже началось "ощутимое давление" по этому вопросу с американской стороны.

Что известно о так называемом новом "плане"

Сегодня западные медиа Reuters и Financial Times раскрыли некоторые из 28 пунктов так называемого "рамочного соглашения" для прекращения войны в Украине.

В частности, Украина должна:

  • отказаться от Донбасса
  • отказаться от определенных видов вооружений
  • согласиться на сокращение помощи США
  • согласиться на сокращение армии вдвое
  • предоставить русскому языку статус государственного
  • обеспечить официальный статус "местному филиалу" РПЦ

По данным СМИ, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.

Напомним, слухи о новом "мирном плане" появились накануне. Сообщалось, что США и Россия обсуждают разработку "рамочного соглашения".

Позже стало известно, что за этим "рамочным соглашением" стоят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также представитель Путина Кирилл Дмитриев.

Так называемые предложения разрабатывались без участия Украины. По данным медиа, в Киев уже прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом, который должен донести до президента Зеленского позицию США и убедить возобновить мирные переговоры с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского