"Немного разочарован". Трамп сделал новое заявление о Путине

США, Среда 19 ноября 2025 20:34
"Немного разочарован". Трамп сделал новое заявление о Путине Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил свою разочарованность российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на инвестиционном форуме Саудовской Аравии и США.

Трамп в очередной раз заявил, что он "завершил" восемь бушующих войн и осталась еще одна - война России против Украины.

"Я думал, что она будет легкой (для урегулирования - ред.), потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине. Он это знает. Я думал, что это будет легко", - добавил Трамп.

Мирный план США и России

Напомним, американский лидер сделал такое заявление на фоне слухов в СМИ о том, что американские чиновники совместно с российскими разработали мирный план для завершения войны России против Украины.

Такой план секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову представил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

По информации Financial Times, план предусматривает, что Украина отдаст России Донбасс, сократит численность армии и не только.

План фактически передает максималистские требования Кремля для мира с Украиной.

При этом, как пишут западные СМИ, украинские чиновники не принимали участия в составлении плана - над ним работали только американцы и россияне.

По информации источника РБК-Украина, США попытаются надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял такое предложение со стороны Вашингтона.

Ранее Зеленский заявлял о том, что сейчас активизировалось мирные процессы, но важно, чтобы они вели к достойному миру.

