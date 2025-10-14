ua en ru
В трех районах Киева частично пропал свет, - КГГА

Киев, Вторник 14 октября 2025 20:43
В трех районах Киева частично пропал свет, - КГГА Фото: свет исчез из-за проблемы на столичном энергообъекте (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах Киева частично пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram и ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что причиной является проблема на одном из столичных энергообъектов, которая возникла из-за перегрузки сети.

В ДТЭК сообщили, что сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях столичного метро кратковременно снизилось напряжение, система перешла на резервное питание. Перерыв длился 1 минуту.

Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев.

Проблемы со светом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

По его словам, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала россияне концентрировался на областях, расположенных ближе к украинско-российской границе, а затем нанесли удары и по энергообъектам в Киеве и области. Эти атаки оставили без света сотни тысяч абонентов по всей стране.

В то же время в понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

Подробнее о том, как страна-агрессор изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.

