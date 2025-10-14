В трех районах Киева частично пропал свет, - КГГА
В Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах Киева частично пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram и ДТЭК в Telegram.
Отмечается, что причиной является проблема на одном из столичных энергообъектов, которая возникла из-за перегрузки сети.
В ДТЭК сообщили, что сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.
Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях столичного метро кратковременно снизилось напряжение, система перешла на резервное питание. Перерыв длился 1 минуту.
Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев.
Проблемы со светом
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.
По его словам, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы.
В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Сначала россияне концентрировался на областях, расположенных ближе к украинско-российской границе, а затем нанесли удары и по энергообъектам в Киеве и области. Эти атаки оставили без света сотни тысяч абонентов по всей стране.
В то же время в понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.
Подробнее о том, как страна-агрессор изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.