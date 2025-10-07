Россия бьет по новым целям: как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины

Россия изменила тактику атак по энергетическим целям в Украине. Готова ли ППО к ударам врага накануне зимы и как можно улучшить защиту объектов - разбирался спецкорр РБК-Украина Юрий Дощатов.

Россия два месяца назад начала новую волну атак на украинские энергетические объекты. В начале августа обстрелу подверглась нефтебаза азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Затем атаки продолжились уже по энергетическим объектам в различных регионах страны.

8 сентября была обстреляна Трипольская ТЭС, в результате чего в окрестных населенных пунктах и части Киева возникли перебои с электроснабжением. В начале октября мощнейшей комбинированной атаке подверглись объекты газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. “Это самая массированная атака на нашу газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны”, - заявил глава НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Корецкий.

Исходя из того, что наибольшая атака на газодобычу Украины была в феврале 2025 года и тогда потери составили порядка 40% суточной добычи, новая атака имела более серьезные последствия.

В последние дни активизировались обстрелы энергетической инфраструктуры в регионах. Из-за повреждений газовых и электросетей десятки тысяч абонентов лишились газа и света. Такие проблемы возникли в Запорожской, Херсонской, Винницкой, Харьковской, и даже во Львовской и Ивано-Франковской.

Большая часть повреждений ликвидирована и потребителям уже восстановлена подача услуг. На вечер 6 октября в Харьковской области без света оставались 3,5 тысячи абонентов.

Довольно сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, в этих регионах, используют аварийные схемы подачи услуг и подключения к альтернативным источникам питания.

В Черниговской области применяют графики отключения света. “Графики применяются, чтобы параллельно можно было выполнить все ремонтные работы и подать электроэнергию всем потребителям”, - отметил Колесник.

Россия изменили тактику обстрелов

Увеличение случаев поражения объектов в Украине, в том числе и энергетических, можно объяснить изменением россиянами тактики обстрелов. Как сказал в комментарии РБК-Украина заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, сейчас обстрел не только комбинированный, но и более плотный.

"Эффективность российских ударов становится заметнее. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность, теперь на объекты летит больше ракет и дронов одновременно, с разных направлений, с вниманием на несколько ключевых направлений. Также не забываем о постоянных обстрелах энергетики Сумской и Черниговской областей", - сказал он.

Имея разведывательные данные о системах ПВО, расположенных в районах потенциальных целей, понимая время их перезарядки и подготовки, россияне рассчитывают подходящий момент для удара так, чтобы количество средств поражения существенно преувеличивало возможности систем ПВО.

Кроме того, россияне активно используют "дроны-приманки" для отвлечения внимания сил ПВО и применяя "Шахеды" и ракеты с траекторией полета, обязательно проходящей через населенный пункт. "Это усложняет процесс перехвата целей и может иметь сопутствующие последствия при перехвате", - отметил Храпчинский.

Ремонт электросетей в Харькове (фото: Getty Images)

Россияне изменили не только тактику обстрелов, но и выбор целей. Если раньше они обстреливали крупные объекты системы передачи (оператор “Укрэнерго” - ред) и генерации, то сейчас преимущественно атакам подвергаются объекты системы распределения - облэнерго и другие региональные компании, которые поставляют электроэнергию конечным потребителям.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что такое изменение тактики отбора объектов для поражения очень опасно, поскольку до сих пор все программы инженерно-технической защиты реализовывались централизовано и охватывали прежде всего наибольшие энергетические компании: “Укрэнерго”, “Нафтогаз” и другие.

За безопасность поставляющих компаний отвечали местные органы власти, а они из-за нехватки средств далеко не везде обеспечили необходимый уровень защиты. И наверняка, имея более детальную информацию по регионам, россияне и выстраивают свою тактику обстрелов, считает Рябцев.

“Не исключено, что именно анализ этой информации и привел к смещению акцентов на удары по оборудованию локальных операторов. Мы видим насколько эффективными были удары по Шостке, по Чернигову. Так что сейчас нужно максимально быстро проанализировать причины таких последствий”, - заявил Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Активную защиту объектов надо усиливать

Рябцев также считает, что кроме инженерно-технической защиты нужно усиливать и активную защиту средствами ПВО. Наименее защищенное на сегодняшний день - северное направление, отметил Рябцев.

“Если посмотреть откуда летит большая часть беспилотников и откуда они чаще всего долетают до целей, то это Черниговская область. Это говорит в проблемах с системами безопасности как активной, так и инженерно-технической по этому направлению”, - сказал эксперт.

О необходимости усиления защиты ПВО заявил и Анатолий Храпчинский. “Нам надо говорить об увеличении элементов ПВО именно в системе противодействия. И заниматься созданием систем активной защиты возле стратегических объектов. Из других систем защиты (инженерно-технических - ред.) эффективной может быть только подземное размещение объекта”, - сказал Храпчинский.

Член комитета Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк предложил увеличить использование вертолетов для более эффективного сбивания дронов. Украина уже использует их для этих целей. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вертолеты показывают высокую эффективность, и в зависимости от погоды иногда сбивают до 40% дронов на своих участках.

Усиление защиты стратегических объектов крайне важно, поскольку россияне наверняка продолжат обстрелы энергетики Украины. Компромиссных вариантов в виде снижения интенсивности обстрелов энергетики с обеих сторон, как было в прошлом году, на этот раз ожидать не стоит.

Куда еще ударит Россия

Что станет следующими целями россиян спрогнозировать сложно. Рябцев не исключает, что ими могут стать и мощности для импорта газа, газовые хранилища, или объекты электрогенерации и “Укрэнерго”.

Установка защитных сооружений второго уровня, то есть бетонных конструкций, завершена лишь на половине объектов "Укрэнерго", заявил в эфире телемарафона заместитель главы комитета Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

В “Укрэнерго” подтвердили, что защита второго уровня установлена для каждого второго трансформатора. "Остальные будут защищены в первой половине 2026 года (2-м уровнем - ред.)", - сказал председатель правления НЭК “Укрэнерго” Виталий Зайченко в комментарии РБК-Украина.

“Укрэнерго”, отметил он, продолжает обустраивать антидроновую защиту на ключевых объектах системы передачи электроэнергии. Защитные сооружения второго уровня позволяют существенно сократить время, необходимое для выполнения аварийно-ремонтных работ после вражеских атак. Построенные защитные сооружения, отметил глава “Укрэнерго”, уже доказали свою эффективность после прямого попадания ударных дронов, на некоторых объектах – после нескольких прилетов подряд.

На каждой подстанции предпочтительно установлено по два трансформатора. Для установления защиты их нужно выключать. “Отключение одновременно значительного количества оборудования, вокруг которого необходимо построить защиту, означало бы вынужденные длительные обесточивания потребителей на больших территориях. Поэтому процесс строительства укрытий был разбит на две очереди”, - отметил Зайченко.

В первую попали ключевые подстанции для сохранения целостности функционирования энергосистемы при передаче электроэнергии с запада на восток и с юга на север. “На сегодняшний день – трансформаторы первой очереди уже защищены, завершить вторую планируется в первой половине 2026 года”, – отметил Виталий Зайченко.

Ставка и необходимость дополнительного импорта газа

Вопросы защиты энергообъектов обсуждались 6 октября на Ставке верховного главнокомандующего. По словам Владимира Зеленского, были заслушаны доклады по развертыванию дополнительных возможностей ПВО.

"Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему”, - заявил президент Украины.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что с международными партнерами ведутся переговоры по оказанию помощи для снижения рисков прохождения отопительного сезона.

“У нас есть понимание дополнительных мощностей, чтобы покрывать потребность и меры которые нужны для стабилизации работы ГТС в целом”, - сказал Колесник в телемарафоне.

В комментарии РБК-Украина он уточнил, что речь идет о средствах для импорта дополнительных объемов газа, которые Украина хочет привлечь у партнеров.

Линии электропередач возле одного из обстрелянных объектов "Укрэнерго" в центральной Украине (фото: Getty Images)

По информации министра энергетики Светланы Гринчук, речь идет о дополнительном импорте порядка 1,5 млрд кубометров газа. Сейчас ведутся переговоры о привлечении средств для этих целей с ЕБРР, Еврокомиссией и странами-партнерами.

По неофициальным прогнозам от представителей правительства, которые ранее получило РБК-Украина, при негативном сценарии Украине может понадобиться дополнительно 2-2,4 млрд кубометров газа. Это плюс к тем 13,2 млрд, которые запланировали накопить в хранилищах к середине октября.

На 6 число план уже близок к выполнению - накоплено 12,83 млрд кубометров. Но в последние дни, исходя из открытых данных на фоне похолодания и разрушений, темпы накопления газа снизились с 38 млн (на 1.10) до 17 млн (на 6.10) кубометров в сутки.

Но ситуацию с обстрелами спрогнозировать сложно. Это подтвердил и сам Зеленский. Он предположил что Россия "будут делать все", чтобы Украина не смогла заниматься добычей газа, есть риски обстрелов и других объектов отрасли. И при этом защитить абсолютно все будет довольно сложно.