На Троещине восстановили отопление, но тепла придется подождать

В Киеве удалось восстановить теплоснабжение в жилых домах на Троещине, которая получила значительные повреждения из-за российских ударов по тепловой генерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра развития общин и территорий Алену Шкрум.
По ее словам, восстановление стало возможным благодаря круглосуточной работе 176 аварийных бригад, в которые вошли 840 работников. Дополнительно было привлечено 83 бригады из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци.
"Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине - одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено", - написала она.
Даже после восстановления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы полностью прогреться, что может длиться несколько дней.
"Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях", - добавила она.
По состоянию на утро из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы.
Российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего во многих регионах ежедневно применяют графики отключений электроэнергии. В связи с последствиями обстрелов в энергетическом секторе также был введен режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где в результате ударов серьезно повреждены теплоэлектроцентрали столицы. Во время массированной атаки в ночь на 3 февраля российские силы обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ, которая обеспечивала теплоснабжение значительного количества жилых домов и социальных учреждений.
Для удара по станции противник применил пять баллистических ракет. Уже 5 февраля сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.
По данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на сегодня в Киеве самая сложная ситуация с теплоснабжением - в столице без отопления остаются более 1400 многоэтажек.