На Троещине восстановили отопление, но тепла придется подождать

По ее словам, восстановление стало возможным благодаря круглосуточной работе 176 аварийных бригад, в которые вошли 840 работников. Дополнительно было привлечено 83 бригады из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци.

"Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине - одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено", - написала она.

Дома еще прогреваются

Даже после восстановления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы полностью прогреться, что может длиться несколько дней.

"Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях", - добавила она.

Работы по восстановлению продолжаются

По состоянию на утро из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы.