На Троєщині відновили опалення, але на тепло потрібно зачекати

За її словами, відновлення стало можливим завдяки цілодобовій роботі 176 аварійних бригад, до яких увійшли 840 працівників. Додатково було залучено 83 бригади з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці.

"Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині - одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено", - написала вона.

Будинки ще прогріваються

Навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб повністю прогрітися, що може тривати кілька днів.

"Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", - додала вона.

Роботи з відновлення тривають

Станом на ранок через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери.