На Троєщині відновили опалення, але на тепло потрібно зачекати

Ілюстративне фото: на Троєщині відновили опалення (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

У Києві вдалося відновити теплопостачання у житлових будинках на Троєщині, яка зазнала значних пошкоджень через російські удари по тепловій генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступниця міністра розвитку громад та територій Альону Шкрум.

Читайте також: На Троєщині у Києві супермаркети почали працювати цілодобово: адреси

За її словами, відновлення стало можливим завдяки цілодобовій роботі 176 аварійних бригад, до яких увійшли 840 працівників. Додатково було залучено 83 бригади з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці.

"Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині - одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено", - написала вона.

Будинки ще прогріваються

Навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб повністю прогрітися, що може тривати кілька днів.

"Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", - додала вона.

Роботи з відновлення тривають

Станом на ранок через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери.

Теплопостачання у Києві

Російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України, через що в багатьох регіонах щоденно застосовують графіки відключень електроенергії. У зв’язку з наслідками обстрілів у енергетичному секторі також було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві, де внаслідок ударів серйозно пошкоджено теплоелектроцентралі столиці. Під час масованої атаки в ніч на 3 лютого російські сили обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ, яка забезпечувала теплопостачання значної кількості житлових будинків і соціальних закладів.

Для удару по станції противник застосував п’ять балістичних ракет. Уже 5 лютого повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

За даними президента Володимира Зеленського, станом на сьогодні у Києві найскладніша ситуація з теплопостачанням - у столиці без опалення залишаються понад 1400 багатоповерхівок.

