На Троєщині відновили опалення, але на тепло потрібно зачекати

У Києві вдалося відновити теплопостачання у житлових будинках на Троєщині, яка зазнала значних пошкоджень через російські удари по тепловій генерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступниця міністра розвитку громад та територій Альону Шкрум.
За її словами, відновлення стало можливим завдяки цілодобовій роботі 176 аварійних бригад, до яких увійшли 840 працівників. Додатково було залучено 83 бригади з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці.
"Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині - одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено", - написала вона.
Навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб повністю прогрітися, що може тривати кілька днів.
"Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", - додала вона.
Станом на ранок через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери.
Російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України, через що в багатьох регіонах щоденно застосовують графіки відключень електроенергії. У зв’язку з наслідками обстрілів у енергетичному секторі також було запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Найскладнішою залишається ситуація у Києві, де внаслідок ударів серйозно пошкоджено теплоелектроцентралі столиці. Під час масованої атаки в ніч на 3 лютого російські сили обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ, яка забезпечувала теплопостачання значної кількості житлових будинків і соціальних закладів.
Для удару по станції противник застосував п’ять балістичних ракет. Уже 5 лютого повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.
За даними президента Володимира Зеленського, станом на сьогодні у Києві найскладніша ситуація з теплопостачанням - у столиці без опалення залишаються понад 1400 багатоповерхівок.