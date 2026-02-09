ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На Троещине восстановили отопление, но тепла придется подождать

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 19:30
UA EN RU
На Троещине восстановили отопление, но тепла придется подождать Иллюстративное фото: на Троещине восстановили отопление (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В Киеве удалось восстановить теплоснабжение в жилых домах на Троещине, которая получила значительные повреждения из-за российских ударов по тепловой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра развития общин и территорий Алену Шкрум.

Читайте также: На Троещине в Киеве супермаркеты начали работать круглосуточно: адреса

По ее словам, восстановление стало возможным благодаря круглосуточной работе 176 аварийных бригад, в которые вошли 840 работников. Дополнительно было привлечено 83 бригады из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци.

"Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине - одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено", - написала она.

Дома еще прогреваются

Даже после восстановления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы полностью прогреться, что может длиться несколько дней.

"Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях", - добавила она.

Работы по восстановлению продолжаются

По состоянию на утро из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы.

Теплоснабжение в Киеве

Российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего во многих регионах ежедневно применяют графики отключений электроэнергии. В связи с последствиями обстрелов в энергетическом секторе также был введен режим чрезвычайной ситуации.

Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где в результате ударов серьезно повреждены теплоэлектроцентрали столицы. Во время массированной атаки в ночь на 3 февраля российские силы обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ, которая обеспечивала теплоснабжение значительного количества жилых домов и социальных учреждений.

Для удара по станции противник применил пять баллистических ракет. Уже 5 февраля сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.

По данным президента Владимира Зеленского, по состоянию на сегодня в Киеве самая сложная ситуация с теплоснабжением - в столице без отопления остаются более 1400 многоэтажек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Троещина Отключения света
Новости
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ